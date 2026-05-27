Ragusa celebra San Giorgio. Venerdi la prima processione con l’Arca santa

Ragusa, 27 maggio 2026 – Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, patrono di Ragusa, con un programma che intreccia fede, tradizione e cultura. Dopo la santa messa presieduta da padre Antonio Cascone nella Chiesa Madre di San Giorgio e la giornata di ieri dedicata alla festa di Maria Santissima Odigitria, che ha segnato anche la chiusura dell’anno catechistico con la celebrazione guidata dal parroco don Giuseppe Antoci, la comunità si prepara ora a vivere uno dei momenti più attesi dell’intera settimana: la prima processione del simulacro di San Giorgio e dell’Arca Santa, in programma venerdì 29 maggio alle 19.

La processione partirà dalla chiesa Madre di San Giorgio e attraverserà le vie più suggestive di Ragusa Ibla: Piazza Duomo, Corso XXV Aprile, Piazza Pola, Via Orfanotrofio, Largo Camerina, Via del Mercato, Piazza Repubblica, Largo Don Minzoni, Largo San Paolo, Via Giusti, Piazza Repubblica, Chiesa Anime Sante del Purgatorio (dove è previsto un momento di preghiera e di sosta), Via Porta Modica, Via XI Febbraio, Via Torrenuova, Via Roma, Piazza Chiaramonte, Via Tenente La Rocca, Via Caporale Bellina, Via Giardini, Via G.B. Odierna, Piazza G.B. Odierna, Piazza Chiaramonte, Chiesa di San Francesco all’Immacolata. Un percorso che, come da tradizione, unisce la devozione popolare alla bellezza del centro storico, accompagnato dal fervore dei portatori del simulacro e dalla partecipazione dei fedeli.

La giornata di venerdì sarà scandita anche da altri momenti di spiritualità: alle 10.00 l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica, alle 12.00 la benedizione eucaristica, alle 17.30 il Santo Rosario e alle 18.00 la celebrazione eucaristica animata dal gruppo giovanissimi di Azione Cattolica con la partecipazione dei portatori del simulacro.

Sul fronte del programma ricreativo e culturale, venerdì offrirà appuntamenti di grande richiamo: alle 20 in Piazza Pola, l’esposizione statica di moto storiche costruite tra il 1926 e il 1980, a cura del Veteran Car Club Ibleo, un omaggio alla passione motoristica e alla memoria meccanica della città; alle 20.30, l’illuminazione artistica di piazza Duomo curata da Playart Multimedia, che trasformerà il cuore di Ibla in un palcoscenico di luci e suggestioni; alle 22 in piazza G.B. Odierna, il “Friday Night”, serata di intrattenimento musicale con Marco Vitale e Peppe Casko, organizzata dalla Consulta giovanile comunale di Ragusa, per un momento di festa e aggregazione dedicato ai giovani.

I festeggiamenti di San Giorgio, che proseguiranno fino a domenica 31 maggio, si confermano come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della città, capaci di unire la dimensione religiosa alla vitalità culturale e sociale di Ragusa. Un’occasione per riscoprire la forza della tradizione e il valore della comunità, nel segno del glorioso martire San Giorgio.

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