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Elezioni Comunali Ispica: iniziato lo spoglio, Pierenzo Muraglie in testa nei primi parziali. Calano i votanti rispetto al 2020

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Ispica, 25 maggio 2026 – È ufficialmente iniziato lo spoglio delle schede a Ispica per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale. La corsa per la poltrona più alta di Palazzo Bruno vede quest’anno ben cinque candidati pronti a contendersi i voti dei cittadini.
I dati definitivi sull’affluenza fanno registrare una flessione rispetto alla precedente tornata elettorale: si è recato alle urne il 62,24% degli aventi diritto, pari a 9.079 elettori. Nel 2020 l’affluenza finale era stata del 64,76%.
Le primissime schede scrutinate delineano un primo scenario frammentato, tipico di una competizione a cinque nomi, dove spicca per il momento il vantaggio di Pierenzo Muraglie con il 32,81%. Seguono Serafino Arena con il 21,08%, Paolo Monaca 16,55, Tonino Cafisi 15,43% ed Angelo Galifi 14,13.

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