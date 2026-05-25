La Misericordia di Modica accoglie il nuovo Correttore Spirituale padre Antonello Abbate

Modica, 25 maggio 2026 – Nel giorno della solenne festività cristiana della Pentecoste, che celebra l’effusione dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa, la Misericordia di Modica si è riunita attorno al nuovo Correttore Spirituale, padre Antonello Abbate, recentemente nominato dal Vescovo mons. Romero.

La comunità confraternale ha accolto con gioia e profonda partecipazione questa nomina, riconoscendo nel Correttore Spirituale non soltanto una guida religiosa, ma anche una figura di riferimento morale, capace di accompagnare la Confraternita nel cammino dell’accoglienza, della solidarietà e della vicinanza verso ogni persona.

In un tempo segnato da fragilità sociali e distanze umane, il ruolo del Correttore assume un significato ancora più importante: promuovere una autentica cultura della relazione, dell’ascolto e dell’inclusione, rivolta soprattutto agli uomini, alle donne e ai giovani che oggi vivono lontani dai percorsi tradizionali della fede, ma che conservano una profonda attenzione verso il valore della vita e della dignità umana, senza distinzione di genere, razza, età o religione.

La Misericordia di Modica rivolge a padre Antonello Abbate i più sinceri auguri di buon cammino pastorale, con l’auspicio che il suo ministero possa aiutare tutta la comunità a riscoprire il significato autentico delle sette opere corporali e delle sette opere spirituali della Misericordia.

Solo attraverso la testimonianza concreta della carità, della fraternità e del servizio sarà possibile costruire una nuova umanità fondata sul rispetto, sulla pace e sulla misericordia.

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