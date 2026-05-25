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Scicli. Individuata e deferita all’Autorità Giudiziaria la responsabile dei furti di fiori al Cimitero

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Scicli, 25 maggio 2026 – La Polizia Locale di Scicli ha concluso un’attività d’indagine avviata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che, negli ultimi mesi, denunciavano la sottrazione di fiori dalle tombe dei propri congiunti all’interno del Cimitero Comunale. Un fenomeno che ha profondamente turbato le famiglie coinvolte, già segnate dal dolore del lutto e ulteriormente ferite da gesti che offendono la memoria dei defunti e la sensibilità dell’intera comunità.

Le verifiche svolte dagli agenti hanno consentito di identificare la persona responsabile, successivamente deferita all’Autorità Giudiziaria. La condotta accertata integra il reato di furto e, soprattutto, la violazione dell’art. 408 del Codice Penale, che punisce l’oltraggio a luogo di sepoltura, un delitto che l’ordinamento considera particolarmente grave perché colpisce il rispetto dovuto ai defunti e ai luoghi destinati alla loro memoria.

Rubare fiori da una tomba non è soltanto un atto illecito: è un gesto moralmente deprecabile, che genera sgomento, indignazione e un senso di profonda violazione nei familiari che si recano al cimitero per un momento di raccoglimento e affetto verso i propri cari.

L’Amministrazione comunale, informata dell’esito delle indagini, plaude al lavoro svolto dalla Polizia Locale ed esprime piena vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte, condannando con fermezza comportamenti che turbano la serenità della comunità.

Le attività di vigilanza e controllo proseguiranno con continuità, affinché il Cimitero Comunale rimanga un luogo di rispetto, silenzio e dignità.

Il Comando invita la cittadinanza a continuare a segnalare tempestivamente ogni comportamento sospetto, contribuendo così a prevenire il ripetersi di episodi che offendono la memoria dei defunti e turbano profondamente la comunità.

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