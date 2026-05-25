Elezioni Amministrative Ispica: i dati delle 20:15. Muraglie “vola”. Flop del PD

Saro Cannizzaro

Il dato politico delle liste: nel voto di lista si registra una forte sofferenza del Partito Democratico, che si posiziona come la penultima lista del panorama cittadino per consensi, evidenziando una forte discrepanza tra il voto al candidato sindaco e il voto di lista tradizionale.

Il testa a testa in coda: distanti appena lo 0,11%, Galifi (sostenuto dall’area Leontini) e Cafisi (Fratelli d’Italia) si contendono la quarta piazza attorno al 15%.

La sfida per il secondo posto: è una corsa a tre serratissima per capire chi sfiderà Muraglie. Al momento Arena tiene il secondo posto (20,78%), ma Monaca insegue a meno di tre punti percentuali (18,04%).

Muraglie ipoteca il secondo turno: con oltre il 33.59% delle preferenze, si conferma il candidato da battere e stacca nettamente gli avversari, assicurandosi un posto per il ballottaggio.

ISPICA, 25 Maggio 2026 – I dati percentuali vedono in testa il candidato Pierenzo Lucio Muraglie, sostenuto dall’on. Ignazio Abbate, seguito da Serafino Arena , candidato di Controcorrente . Al terzo posto si colloca Paolo Monaca . Seguono Tonino Cafisi ( Fratelli d’Italia, Noi Moderati ) e Angelo Galifi ( Grande Sicilia, Forza Italia ). L’analisi del voto e gli scenari Con questi dati ufficiali alle 20:15, nessun candidato appare in grado di superare la soglia del 40% (necessaria per l’elezione diretta al primo turno in Sicilia). Si profila quindi un secondo turno.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.