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Elezioni Amministrative Ispica: i dati delle 20:15. Muraglie “vola”. Flop del PD

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Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 25 Maggio 2026 – I dati percentuali vedono in testa il candidato  Pierenzo Lucio Muraglie, sostenuto dall’on. Ignazio Abbate, seguito da Serafino Arena, candidato di Controcorrente. Al terzo posto si colloca Paolo Monaca. Seguono Tonino Cafisi (Fratelli d’Italia, Noi Moderati)  e Angelo Galifi (Grande Sicilia, Forza Italia).
L’analisi del voto e gli scenari
Con questi dati ufficiali alle 20:15, nessun candidato appare in grado di superare la soglia del 40% (necessaria per l’elezione diretta al primo turno in Sicilia). Si profila quindi un secondo turno.

Muraglie ipoteca il secondo turno: con oltre il 33.59% delle preferenze, si conferma il candidato da battere e stacca nettamente gli avversari, assicurandosi un posto per il ballottaggio.

La sfida per il secondo posto: è una corsa a tre serratissima per capire chi sfiderà Muraglie. Al momento Arena tiene il secondo posto (20,78%), ma Monaca insegue a meno di tre punti percentuali (18,04%).

Il testa a testa in coda: distanti appena lo 0,11%, Galifi (sostenuto dall’area Leontini) e Cafisi (Fratelli d’Italia) si contendono la quarta piazza attorno al 15%.

Il dato politico delle liste: nel voto di lista si registra una forte sofferenza del Partito Democratico, che si posiziona come la penultima lista del panorama cittadino per consensi, evidenziando una forte discrepanza tra il voto al candidato sindaco e il voto di lista tradizionale.

Le operazioni di scrutinio proseguono per il consolidamento dei dati definitivi.

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2 commenti su “Elezioni Amministrative Ispica: i dati delle 20:15. Muraglie “vola”. Flop del PD”

  1. Amo scappafunu

    Allora gnazio Ispica c’è la in pugno! Ora cambia residenza perche a modica ormai e scaduto come la rucola confezionata ! Dopo una settimana feti🤣

  2. Pi pitruzzu

    Invece la scoppolation di Pietro? An do’ sta’?
    Pietro i piedi freddi? Scoppolation fino a casa Pietro? Come c’ azzecca lei nessuno. In Africa con le tue risorse centri di accoglienza partito di medd@@@@ e pensione assicurata

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