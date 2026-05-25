Addio ad Angelo Bonomo: pioniere dell’imprenditoria modicana e storico dirigente del Modica Calcio

MODICA, 25 Maggio 2026 – Modica piange la scomparsa di Angelo Bonomo (classe 1949), una figura di spicco che ha segnato profondamente la storia economica, sociale e sportiva della città. Uomo di grande lungimiranza e straordinaria laboriosità, Bonomo è stato un vero e proprio pioniere nel commercio dei materiali edili, legando indissolubilmente il suo nome allo sviluppo infrastrutturale del territorio.

La sua avventura imprenditoriale inizia nel lontano 1966. Insieme ai suoi fratelli, Angelo fonda un’azienda che avrebbe fatto la storia locale, partendo da zero e con il solo ausilio delle proprie mani. Nei primi tempi, l’attività si concentrava sulla produzione di blocchi in cemento, realizzati artigianalmente, uno ad uno, con quella fatica e quella precisione tipiche dei grandi capitani d’industria del Novecento.

Da quel piccolo laboratorio artigianale, grazie a una visione lungimirante e a un impegno instancabile, l’attività ha saputo evolversi e rinnovarsi. Ben presto, l’azienda si è espansa nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiali da costruzione, crescendo esponenzialmente fino a diventare, in breve tempo, un fondamentale punto di riferimento per l’intera provincia di Ragusa.

Ma il legame di Angelo Bonomo con la sua città non si è limitato al solo ambito aziendale. Grande appassionato di sport e profondamente attaccato ai colori rossoblù, Bonomo ha messo la sua esperienza e il suo entusiasmo a servizio della comunità anche in ambito calcistico, spendendosi in prima persona come storico dirigente del Modica Calcio. Sotto la sua ala e grazie al suo supporto, il club ha vissuto stagioni cruciali, beneficiando della sua capacità organizzativa e del suo amore sviscerato per la squadra della sua città.

La città e il mondo imprenditoriale ibleo si stringono attorno alla famiglia Bonomo, ricordando non solo il grande imprenditore e l’uomo di sport, ma soprattutto il suo esempio di dedizione e umiltà.

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