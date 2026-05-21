Paura a Scicli per un incendio vicino alle case: l’intervento dei Vigili del Fuoco al Villaggio Jungi

Saro Cannizzaro

SCICLI, 21 Maggio 2026 — Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Scicli, nella nuova zona residenziale situata all’uscita del Villaggio Jungi. Un incendio di sterpaglie è divampato lungo la collina argillosa che sorge tra una traversa di viale Primo Maggio (nei pressi della stazione di rifornimento) e via Ponchielli, in un’area comunemente nota ai residenti come la “strada bianca”.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno generato una visibile colonna di fumo che si è levata a ridosso delle abitazioni circostanti.

Proprio la vicinanza del rogo alle villette e ai complessi residenziali della zona ha spinto i residenti a lanciare immediatamente l’allarme. A scopo precauzionale, i cittadini hanno richiesto il supporto urgente del 115 prima che il fronte del fuoco potesse estendersi ulteriormente a causa del vento.

I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto in tempi record. Come si evince anche dalle immagini dell’intervento, i pompieri hanno srotolato e posizionato le manichette lungo il costone della collina, aggredendo i focolai direttamente sul terreno argilloso.

Grazie alla rapidità d’azione dei soccorritori, la situazione è stata gestita e risolta in breve tempo, evitando che si registrassero criticità maggiori.

Salva