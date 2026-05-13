Fiamme nella notte a Vittoria: auto distrutta in via Brescia, si indaga sulla matrice dolosa

VITTORIA, 13 Maggio 2026 – Paura nelle scorse ore in via Brescia, a Vittoria, dove un incendio improvviso ha completamente avvolto un’autovettura in sosta. Il rogo, sviluppatosi rapidamente in una zona densamente residenziale, ha rischiato di trasformarsi in un incidente di proporzioni maggiori, minacciando i veicoli vicini e le abitazioni adiacenti.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vittoria. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state circoscritte e domate prima che potessero propagarsi ulteriormente. Una volta spento il rogo, i pompieri hanno provveduto alla bonifica dell’area per garantire l’incolumità dei residenti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vittoria e gli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del fatto. Sebbene non vi siano ancora comunicazioni ufficiali, le prime indiscrezioni raccolte sul posto puntano verso l’ipotesi dolosa.

Le indagini proseguono ora a ritmo serrato: al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per accertare se dietro il rogo ci sia la mano di un piromane o un atto mirato.

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