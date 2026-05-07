Vittoria. Controlli ambientali sul territorio negli ultimi 60 giorni: 33 sanzioni e 18 comunicazioni di notizia di reato

Vittoria, 07 maggio 2026 – Proseguono senza sosta i controlli ambientali su tutto il territorio comunale di Vittoria nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e di tutela del decoro urbano.

La Direzione Ambiente del Comune ha reso noto il report relativo alle attività svolte nei soli mesi di marzo e aprile 2026, dal quale emerge esattamente che non ci sono state inerzie nel nostro lavoro, che tocca modi di vita e culture diverse. Ben 74 etnie oggi sono presenti sul nostro territorio e bisogna avere la forza di coivolgerli.

Nel corso dei controlli sono state elevate 33 sanzioni amministrative per violazioni legate al conferimento dei rifiuti solidi urbani, mentre sono state inoltrate 18 comunicazioni di notizia di reato per violazioni legate all’abbandono illecito di rifiuti, così come previsto dalla normativa ambientale vigente.

L’Amministrazione comunale sottolinea come l’attività di vigilanza continuerà in maniera costante e capillare, con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili che arrecano danno all’ambiente, al decoro della città e alla salute pubblica.

“Difendere il territorio significa anche pretendere il rispetto delle regole – dichiara il Sindaco Francesco Aiello –. Non possiamo tollerare comportamenti che compromettono l’immagine della città e creano situazioni di degrado ambientale. I controlli andranno avanti con determinazione e senza alcuna tolleranza verso chi continua ad abbandonare rifiuti o a violare le norme ambientali.

In questi giorni si è inoltre verificata una bollinatura che ha suscitato critiche e perplessità poiché la raccolta si è bloccata totalmente per più giorni. “Non è la bollinatura a pioggia che può risolvere il problema, soprattutto quando a non essere raccolti sono stati anche rifiuti correttamente differenziati, creando malumori e disagi nella popolazione. Il nostro obiettivo non è sanzionare ma formare.

Serve un lavoro serio e condiviso sul fronte dell’educazione ambientale. Dobbiamo lavorare tutti insieme: istituzioni, scuole, associazioni, club service e cittadini. Solo attraverso una cultura del rispetto dell’ambiente e delle regole possiamo ottenere risultati concreti e duraturi. Educare le nuove generazioni significa investire sul futuro della città e costruire una comunità più responsabile, pulita e civile”.

Il Sindaco ha inoltre rivolto un appello alla collaborazione dei cittadini:

“La tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva. Accanto all’attività di controllo e repressione serve anche il senso civico di ogni cittadino. Solo attraverso il rispetto delle regole e la collaborazione della comunità possiamo garantire una città più pulita, decorosa e vivibile”.

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