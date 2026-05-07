Riqualificazione piscina comunale di Pozzallo. La soddisfazione di Fratelli d’Italia

Pozzallo, 07 maggio 2026 – Fratelli d’Italia Pozzallo esprime grande soddisfazione per la firma avvenuta oggi tra il Sindaco di Pozzallo e la Presidente del Libero Consorzio, Mariarita Schembari, un passaggio fondamentale che avvia ufficialmente il percorso per la stesura del progetto finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti necessari al recupero e alla ristrutturazione della piscina comunale.

Un risultato che arriva dopo mesi di interlocuzioni, impegno politico e costante lavoro sul territorio. Da quel primo incontro richiesto dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Susino, insieme al consigliere comunale Enzo Pisana, si è costruito passo dopo passo un percorso concreto che oggi trova un primo, importante traguardo.

Determinazione, presenza istituzionale e capacità di dialogo hanno consentito di mantenere alta l’attenzione su una struttura strategica per Pozzallo, da troppo tempo sottratta alla città, alle famiglie, ai giovani e alle associazioni sportive.

Fratelli d’Italia desidera ringraziare la Presidente Mariarita Schembari per la sensibilità istituzionale e per l’attenzione dimostrata verso Pozzallo, confermando nei fatti una concreta volontà di collaborazione con il territorio e con le amministrazioni locali.

La piscina comunale rappresenta non solo un impianto sportivo, ma un presidio sociale ed educativo che merita di essere restituito alla comunità. Per questo continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso progettuale affinché si arrivi rapidamente al reperimento delle risorse e all’avvio degli interventi.

Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà e spirito di servizio, mettendo al centro gli interessi della città e dei cittadini, con l’obiettivo di trasformare le idee in risultati concreti.

Salva