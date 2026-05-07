Lcc e Comune di Pozzallo in sinergia per il contrasto all’erosione costiera e la riqualificazione della piscina

Pozzallo, 07 luglio 2026 – Sottoscritte dalla Presidente Maria Rita Schembari e dal Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna due distinte convenzioni per avviare importanti interventi a Pozzallo.

La prima riguarda gli interventi di difesa dall’erosione costiera con un finanziamento di 915.090 euro. Il progetto nasce per contrastare il forte fenomeno di erosione che negli ultimi anni ha interessato il tratto costiero pozzallese, aggravato anche da eventi meteorologici estremi come il ciclone Harry, che ha provocato danni significativi al litorale. L’intervento prevede opere di messa in sicurezza e protezione della costa, con l’obiettivo di ridurre il rischio di ulteriori arretramenti della linea di riva e tutelare sia l’ambiente naturale sia le infrastrutture presenti lungo il litorale.

La seconda convenzione riguarda il progetto di riqualificazione e riapertura della piscina comunale di Pozzallo. L’accordo prevede una collaborazione tecnica tra i due enti già dalla fase di progettazione fino alla fase esecutiva. L’obiettivo è recuperare la struttura, migliorarne la funzionalità e garantire la riapertura in condizioni di sicurezza ed efficienza, restituendo alla città un presidio sportivo fondamentale per attività sportive, scolastiche e sociali. “Una struttura di grande importanza per lo sport e la socialità del territorio che necessita di un importante intervento di riqualificazione strutturale, che va oltre alla semplice manutenzione. Con questo fine alla provincia il Comune di Pozzallo ha consegnato un progetto di fattibilità tecnica”, ha evidenziato il sindaco Roberto Ammatuna.

“Si tratta di iniziative portate avanti in sinergia istituzionale, con l’obiettivo di dare risposte concrete al territorio, salvaguardare il litorale e migliorare servizi e infrastrutture”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

“Alla firma del secondo protocollo era presente anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Pozzallo – ha aggiunto la Presidente – che fin dal primo giorno del mio insediamento al Libero Consorzio Comunale si è fatto latore di questa esigenza e di riavere aperta la piscina quale presidio sportivo è importante non solo per la città di Pozzallo, ma per un’intera area vasta che travalica addirittura i confini provinciali per inglobare anche la città di Rosolini”.

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