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Modica, si scaglia contro la Polizia dopo un tentativo di irruzione: arrestato 28enne

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 30 Aprile 2026 – Un pomeriggio di ordinaria follia si è concluso con l’arresto di un giovane modicano e il ferimento di due agenti di Polizia. Protagonista della vicenda un 28enne, accusato di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’allarme è scattato quando alla sala operativa del Commissariato di Modica è giunta una segnalazione riguardante un uomo che, in stato di forte agitazione, cercava di fare irruzione all’interno di un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava colpendo con estrema violenza un portone d’ingresso con calci e pugni, nel tentativo forzoso di entrare.

All’arrivo della pattuglia, la situazione è degenerata rapidamente. Invece di collaborare, alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 28enne ha tentato la fuga. Una volta bloccato, è andato in escandescenza scagliandosi brutalmente contro i poliziotti, colpendoli ripetutamente.

Nonostante la violenta resistenza, gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’aggressore.  Entrambi i poliziotti intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure presso il locale nosocomio. Per le ferite e i traumi riportati, i medici hanno rilasciato una prognosi di 10 giorni.  Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 28enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata
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1 commento su “Modica, si scaglia contro la Polizia dopo un tentativo di irruzione: arrestato 28enne”

  1. Gino

    Domiciliari? Ammazzaaaa!!! pena esemplare.
    Così si combatte l’illegalità.
    D’altronde i genitori della casa nel bosco non sono adatti a fare i genitori, come recita la psicologa, la Minetti e marito invece sono genitori modello, tanto da ricevere la Grazia da Re Sergio. Lo spettacolo al circo continua.

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