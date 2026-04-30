Amministrative a Ispica. Il PD deposita le liste. Ferrara tra gli assessori

ISPICA, 30 Aprile 2026 – Depositata la lista del Partito Democratico di Ispica in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio. Siamo in coalizione con Sud chiama Nord e Difendiamo Ispica da Iblea Acque a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Monaca.

Fra gli assessori proposti dal candidato sindaco, c’è Salvatore Alessandro Ferrara, ex soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Ragusa e dirigente regionale in pensione, espressione del Partito Democratico di Ispica. Un contributo di alto livello del partito che fa seguito al contributo programmatico dato a Paolo Monaca per la rinascita della città.

Un candidato sindaco giovane e di esperienza, una coalizione credibile e coesa, un programma concreto e innovativo, una squadra di qualità per Ispica. Ci presenteremo alla città quanto prima, esporremo i nostri programmi, ci confronteremo in una delle elezioni fra le più importanti e significative della storia della città.

Ai candidati nelle nostre liste e al candidato sindaco buona campagna elettorale.