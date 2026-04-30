Modica-Scicli: Incidente stradale in contrada Fiumara, scontro tra auto e camion

MODICA/SCICLI, 30 Aprile 2026 – Un incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada provinciale Modica-Fiumelato-Scicli, in Contrada Fiumara. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un camion.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Fortunatamente, si registrano solo ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilità. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

L’incidente ripropone il tema della sicurezza stradale lungo la Modica-Scicli, una strada trafficata e spesso teatro di incidenti. È fondamentale che gli automobilisti prestino la massima attenzione alla guida e rispettino le regole del codice della strada.

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