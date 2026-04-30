L’Asd Giarratana Volley femminile battuta a Viagrande, ma gli spareggi promozione continuano

Viagrande, 30 aprile 2026 – L’Asd Giarratana Volley femminile conclude la fase dei play off Promozione “Big” del campionato di Serie D con la sconfitta maturata sul campo di Viagrande, risultato che si aggiunge al 3-0 subito nella gara di andata a Giarratana. Un doppio confronto difficile, contro un avversario solido e ben organizzato, che ha impedito alle rossoblù di proseguire il proprio cammino in questa prima parte della post season. Ma la stagione non è affatto chiusa: a metà maggio, infatti, la formazione giarratanese avrà la possibilità di giocarsi un’ulteriore chance nella finale contro la vincente del Gruppo 2. Una gara secca, da disputare tra le mura amiche, in cui a centrare l’obiettivo sarà la squadra che saprà imporsi nell’arco dei tre set.

L’allenatore Saro Corallo analizza con lucidità la sconfitta di Viagrande, senza però perdere di vista ciò che ancora attende la squadra: «Sapevamo che sarebbe stata una trasferta complicata. Abbiamo provato a mettere in campo tutto quello che avevamo, ma loro hanno avuto maggiore continuità e precisione nei momenti decisivi. Nonostante il risultato, le ragazze hanno lottato e non posso che riconoscere il loro impegno. Abbiamo anche vinto un set, il terzo. Ma è finita 3-1 per le etnee. Adesso dobbiamo trasformare questa delusione in energia positiva: ci aspetta una finale importante, davanti al nostro pubblico, e vogliamo farci trovare pronti».

Lo sguardo del club è già rivolto al futuro, come sottolinea il presidente Salvatore Pagano, che invita l’ambiente a mantenere fiducia e compattezza: «Il percorso nei play off non si è chiuso come speravamo, ma resta la consapevolezza di avere un gruppo serio, che ha lavorato con dedizione per tutta la stagione. A metà maggio avremo un’altra occasione, una partita che può cambiare il nostro finale di campionato. Giocarla in casa sarà uno stimolo in più. Chiediamo ai nostri tifosi di sostenerci come sempre: insieme possiamo provare a raggiungere un traguardo che sarebbe importante per la società e per l’intera comunità sportiva di Giarratana». L’Asd Giarratana Volley continua, dunque, la preparazione in vista dell’appuntamento decisivo, con la volontà di trasformare la prossima sfida in un’opportunità di riscatto e di crescita.

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