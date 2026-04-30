Asd Calabrese Fighiting Team Modica. Successi internazionali al “Centuire Du Leman” in Svizzera conquistate tre medaglie d’oro

Modica, 30 aprile 2026 – Tre medaglie d’oro con i tre boxeur saliti sul ring.

È questo il bottino conquistato dal Calabrese Fighiting Team Modica al torneo internazionale “Ceinture Du Leman 2026” che si è svolto in Svizzera che ha visto impegnati ben 230 atleti in rappresentanza di nove paesi.

Durante la tre giorni elvetica, a salire sul ring a difendere i colori della Contea sono saliti Pietro e Mattia Guccione e l’élite Orazio Giannì.

Pietro Guccione prima di affrontare la finalissima della categoria under 17 70 kg, in semifinale ha battuto il francese Mohmmed Madou, dopo un match intenso e molto equilibrato. In finale, l’allievo di Valeria Calabrese ha battuto il pugile di casa Hoffman conquistando con merito la medaglia d’oro.

Atleta svizzero anche per Mattia Guccione, che partito come testa di serie nella categoria under 17 75kg, in finale ha battuto ai punti Karinov Bogdan, dopo un match molto combattuto in cui l’atleta modicano ha dato tutto per riuscire a mettersi al collo la medaglia più pregiata.

Strada in salita, anche per Orazio Giannì, che nella categoria élite 55kg, ai quarti di finale ha incrociato i guantoni con lo svizzero Oussei Qadri. Superato l’ostacolo elvetico, in semifinale a contendergli il pass per l’ultimo atto della competizione è stato il francese Gherabi. Dopo aver battuto anche il pugile transalpino, l’atleta modicano in finale si ritrova di fronte l’altro francese Odix. Orazio Giannì ha fatto contare i suoi avversari in tutti e tre gli incontri e si è aggiudicato la medaglia d’oro con tre verdetti unanimi, dimostrando così di essere rientrato non solo fisicamente, ma anche mentalmente sul ring nel migliore dei modi, dopo un periodo della sua carriera abbastanza difficile.

Fuori torneo,in Svizzera, Valeria Calabrese ha portato anche i “cuccioli” del suo Team. Arena (2015), Milone (2014) e Di Rosa (2013), che hanno affrontato i pari peso e età di Svizzera e Francia, dimostrando di essere sulla buona strada e di avere tutte le carte in regola per seguire le orme dei loro compagni di scuderia più grandi, garantendo così anche un ricambio generazionale.

.

“Sono felicissima delle prestazioni e dei risultati di tutti i ragazzi, che hanno lavorato molto per ottenerli e meritarli e alla fine hanno raggiunto il loro obiettivo -dichiara Valeria Calabrese – . sono molto felice anche per i miei piccoli campioncini che hanno fatto un’esperienza importantissima per la loro età e per cui hanno lavorato molto, dimostrando di poter stare sul ring. Mi dispiace tantissimo per il supermassimo Minicuccio che non è stato ammesso al torneo durante le visite mediche, dove gli è stato riscontrato un lieve problema di salute che presto sarà superato”.

Salva