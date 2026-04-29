Zona artigianale Vittoria, il Sindaco: “Recupereremo il finanziamento”

Vittoria, 29 aprile 2026 – In merito alle notizie riguardo al mancato finanziamento relativo alla zona artigianale, il Comune di Vittoria chiarisce quanto accaduto e rassicura la cittadinanza.

A causa di un disguido si è determinata una situazione di criticità che avrebbe potuto compromettere l’accesso al finanziamento. Tuttavia, l’Amministrazione comunale si è prontamente attivata, avviando un’interlocuzione diretta con gli uffici regionali competenti al fine di risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

“Ritengo doveroso stigmatizzare la posizione dell’opposizione, che anziché contribuire in maniera costruttiva e collaborativa per agevolare l’ottenimento delle risorse a beneficio del territorio, continua a puntare il dito contro l’Amministrazione comunale. In un contesto in cui il Governo regionale è espressione di una determinata area politica, sarebbe auspicabile un impegno volto a favorire l’arrivo di finanziamenti, piuttosto che alimentare polemiche sterili. Il benessere del territorio non può essere subordinato a logiche divisive: è necessario, invece, lavorare insieme e attivare sinergie nell’interesse della comunità. Le contrapposizioni politiche non devono mai tradursi in azioni che rischiano di danneggiare la propria comunità di appartenenza. Al di là delle polemiche, voglio rassicurare i cittadini: ci siamo già attivati e abbiamo avviato interlocuzioni con l’Assessorato regionale alle Attività produttive. Noi continuiamo a lavorare con determinazione per tutelare gli interessi del territorio. La politica mantiene le proprie dinamiche di confronto, ma il bene di Vittoria e dei cittadini vittoriesi deve restare una priorità condivisa. L’obiettivo principale resta infatti la salvaguardia del finanziamento e la soluzione concreta della criticità emersa”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

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