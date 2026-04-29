Rendiconto 2025, Forza Italia Ragusa: “Conti ordinati e visione per il futuro. Ragusa modello di virtuosità in Sicilia”

Ragusa, 29 aprile 2026 – L’approvazione del rendiconto di gestione 2025 certifica, ancora una volta, la solidità e la puntualità amministrativa del Comune di Ragusa. Per Forza Italia, il voto espresso in Consiglio rappresenta la conferma di un percorso politico che mette la responsabilità finanziaria al centro dell’azione di governo.

“Esprimiamo piena condivisione per quanto dichiarato dal sindaco”, sottolinea Alberto Distefano, segretario cittadino di Forza Italia Ragusa. “Fare dei conti ordinati il segno distintivo della propria condotta non è un semplice esercizio tecnico, ma un atto di profondo rispetto verso i cittadini. È questa la politica virtuosa che sosteniamo: una gestione che non insegue il consenso immediato ma che, con prudenza e rigore, tutela la tenuta dell’Ente e guarda con fiducia al futuro delle prossime generazioni”.

Fa eco alle parole del segretario, la capogruppo in consiglio comunale, Carla Mezzasalma che evidenzia come Ragusa continui a distinguersi nel panorama regionale siciliano, dove il rispetto delle scadenze e l’equilibrio di bilancio sono purtroppo eccezioni e non la regola.

“Mentre molti comuni siciliani vivono situazioni di perenne affanno, Ragusa si conferma un’oasi di buona amministrazione. Rispettare i tempi e mantenere i bilanci sani significa avere la libertà di investire senza indebitare chi verrà dopo di noi. È un’eredità di stabilità che stiamo costruendo giorno dopo giorno”.

Un impegno concreto: oltre 1 milione per la sicurezza stradale e la segnaletica orizzontale

La solidità dei conti permette oggi di passare dalla fase della programmazione a quella dei fatti. Forza Italia rivendica la scelta di destinare immediatamente circa 1 milione di euro dell’avanzo di amministrazione a un piano straordinario di asfaltature.

“Si tratta di un investimento che non nasce isolato, ma che si aggiunge ai 6 milioni di euro già destinati in questi anni alla manutenzione delle strade,” concludono gli esponenti azzurri. “Non ignoriamo le criticità: alcune arterie versano ancora in condizioni non accettabili, ma grazie a questa gestione oculata possiamo dare continuità a un impegno senza precedenti. Per Forza Italia, questa è la buona politica: far quadrare i conti per migliorare, concretamente e con costanza, la qualità della vita dei ragusani”.

A chiusura dell’intervento, la capogruppo Carla Mezzasalma entra nel dettaglio della programmazione: “Per Forza Italia, la buona politica significa far quadrare i conti per migliorare la qualità della vita dei ragusani in modo tangibile. In quest’ottica, confermiamo con soddisfazione che 100 mila euro verranno destinati specificamente alla segnaletica orizzontale. Si tratta di un intervento che riteniamo fondamentale e strettamente complementare alla riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi: garantire strade sicure significa non solo intervenire sull’asfalto, ma assicurare una visibilità e un ordine viario che tutelino automobilisti e pedoni”.

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