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Modica | Politica

Modica Alta, dal 1° luglio attivo il presidio sanitario H24: definiti i reclutamenti degli infermieri

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MODICA –  Secondo il programma stabilito dall’ASP 7 di Ragusa, è stata ufficialmente definita la fase di reclutamento del personale infermieristico che presterà servizio presso la Guardia Medica di Modica Alta. Questo passaggio cruciale permetterà, a partire da mercoledì 1° luglio, l’apertura ufficiale del presidio sanitario attivo 24 ore su 24.

La continuità dei servizi nel presidio di Via Loreto rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, garantendo il mantenimento di prestazioni fondamentali per l’intero territorio.

“La struttura di Modica Alta – assicura il sindaco Maria Monisteri Caschetto –  continuerà a essere un punto di riferimento assistenziale grazie al mantenimento di reparti e sportelli chiave: Consultorio Familiare, un servizio essenziale per l’assistenza alle famiglie, alla maternità e all’infanzia; Continuità Assistenziale che sarà garantita h24 grazie al gruppo dei medici associati di medicina generale; Postazione del 118 con l’ambulanza medicalizzata e rimarrà attiva 24 ore su 24, assicurando la gestione tempestiva delle emergenze e delle urgenze sia di giorno che di notte”.

Di norma, il servizio del 118 avrebbe dovuto seguire il trasferimento della Guardia Medica presso la nuova Casa di Comunità situata nel quartiere Sorda. Tuttavia, per evitare di sguarnire una zona densamente popolata e storicamente rilevante, la governance dell’azienda sanitaria ha optato per una soluzione diversa.

“Grazie all’intervento in prima persona del Direttore Generale dell’ASP 7,  Pino Drago, coadiuvato dalla direzione sanitaria e amministrativa – nelle figure della dottoressa Sara Lanza e del dottor Massimo Cicero –, è stato deciso che il 118 resterà stabilmente a Modica Alta. Una scelta strategica fondamentale per garantire una piena e tempestiva assistenza sanitaria alla popolazione di tutta la zona, mantenendo un presidio di emergenza-urgenza in un’area nevralgica della città.”

Con il reclutamento del personale completato e il calendario fissato al prossimo mercoledì 1° luglio, la sanità modicana si appresta a vivere un importante potenziamento dei servizi di prossimità.

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