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Da Pozzallo a Malta con 35kg di cocaina, arrestato un cittadino bosniaco

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MALTA, 24 Giugno 2026 – Un cittadino bosniaco di 44 anni è stato rinviato a giudizio e posto in custodia cautelare a Malta dopo essere stato trovato in possesso di circa 35 chilogrammi di cocaina. Secondo quanto riferito dalla polizia maltese, la droga, con un valore stimato sul mercato illecito di circa 4,5 milioni di euro, era nascosta in un vano segreto all’interno dell’autovettura dell’uomo, sbarcata da un catamarano proveniente da Pozzallo.

I funzionari della Dogana avrebbero notato un comportamento sospetto da parte del conducente subito dopo lo sbarco al Porto Grande della Valletta e hanno richiesto l’intervento della polizia. Il sospettato è stato sottoposto insieme al veicolo a ulteriori controlli prima di essere arrestato. Successivamente l’auto è stata trasferita presso il garage della polizia a Floriana, dove gli investigatori avrebbero scoperto il compartimento nascosto contenente numerosi pacchi di presunta cocaina.

La sostanza è stata sequestrata dagli esperti della sezione di Polizia Scientifica per le analisi di rito, mentre il magistrato Joseph Mifsud ha disposto un’inchiesta giudiziaria. Comparso davanti al magistrato Jean Paul Grech, l’uomo è stato incriminato per importazione, traffico e possesso aggravato di sostanze stupefacenti. L’imputato si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Il tribunale ha respinto la concessione della libertà provvisoria e ha disposto il congelamento dei beni dell’accusato. Resterà detenuto presso il carcere di Corradino mentre proseguono le indagini

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