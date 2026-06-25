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Cronaca | Vittoria

Vittoria, provocano incidente, abbandonano l’auto e fuggono

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Tempo di lettura: 2 minuti

VITYORIA, 25 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, si è verificato a Vittoria, precisamente in via dell’Euro.
Secondo le prime ricostruzioni, una vettura con a bordo alcuni cittadini extracomunitari si è capottata, finendo per arrestarsi in piena curva al centro della carreggiata. Subito dopo l’impatto, gli occupanti del mezzo sono scappati, dileguandosi e lasciando l’auto incidentata in una posizione di estremo pericolo per la circolazione.

 

Foto  Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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