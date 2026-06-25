«Per Scicli serve un progetto ambizioso»: l’analisi dell’ex assessore Scimonello sul futuro politico della città

Scicli, 25 Giugno 2026 – “Per garantire un futuro prospero a Scicli serve una pianificazione strategica di lungo termine. Il rilancio della città richiede un progetto ambizioso capace di trasformare il patrimonio barocco e costiero in un motore di sviluppo economico permanente.”

A dichiararlo è l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che interviene con una nota stampa per fare delle riflessioni sull’attuale scenario politico locale, dopo la notizia di ricandidatura del sindaco Marino come espressione civica sostenuto dai partiti di centro-destra.

“Tra circa un anno, – dichiara Scimonello – Scicli avrà l’opportunità di cambiare e migliorare. Tuttavia, per avere chance di vincere il futuro competitor dovrà programmare una campagna elettorale almeno dodici (12) mesi prima ed avere un programma elettorale ben strutturato, aperto alla città e al cambiamento vero. Insomma, – chiarisce Scimonello – un’alternativa credibile, una campagna elettorale focalizzata sui problemi irrisolti e l’unità delle forze di opposizione, sono determinanti per vincere contro un sindaco uscente. A rendere tutto più difficile – continua – ci pensano i consiglieri stessi di opposizione e della ex maggioranza che vanno in ordine sparso e divisi, per tutelare il loro futuro elettorale, proprio nel momento in cui andrebbe fatto un bilancio dettagliato del programma elettorale presentato dal sindaco Marino alla città, per capire ciò che è stato fatto e se le promesse sono state mantenute.”

Si può battere un Sindaco uscente?

“La risposta di Scimonello è “Si”, ma a determinate condizioni. Un candidato sindaco uscente, – prosegue – parte avvantaggiato con una probabilità del 60/70% di essere rieletto. I passaggi chiave per costruire la vittoria si basano su alcuni elementi essenziali: individuare i punti deboli per fare un’analisi oggettiva dei problemi irrisolti o delle promesse non mantenute dall’amministrazione in carica, e concentrandosi su soluzioni praticabili. Inoltre, il programma – ribadisce Scimonello – deve essere incentrato su proposte realizzabili che migliorino la qualità della vita quotidiana, come viabilità, decoro urbano, servizi sociali o sgravi fiscali. Per realizzare tutto ciò – prosegue Scimonello – ci vuole una presenza capillare per costruire una rete di relazioni e liste forti sul territorio, formate da uomini e donne “Libere e Forti” per dare vita ad un progetto Popolare che punta molto sul contatto diretto con i cittadini e gli incontri pubblici per trasmettere fiducia ed empatia. È il momento – termina l’ex amministratore locale – di scrivere il futuro del nostro territorio. Voltiamo pagina, insieme.”

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