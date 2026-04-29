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Politica | Ragusa

Parcheggio di via Ammiraglio a Marina di Ragusa resta chiuso. L’interrogazione della Consigliera Caruso

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Ragusa, 29 aprile 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso interviene sulla mancata apertura del parcheggio con ingresso da via Ammiraglio Luigi Rizzo a Marina di Ragusa, chiedendo all’amministrazione chiarimenti immediati su una situazione che definisce «non più rinviabile, soprattutto a ridosso della stagione estiva». Caruso ricorda che l’area di sosta, già realizzata e mai resa fruibile, rappresenta un’infrastruttura essenziale per una località che nei mesi estivi vede crescere in modo esponenziale presenze, traffico e necessità di servizi adeguati. Sottolinea come la chiusura del parcheggio continui a generare disagi ai residenti e difficoltà per visitatori e operatori economici, aggravando la pressione sulla viabilità.

La consigliera, che ha presentato una interrogazione in proposito, evidenzia che, allo stato attuale, non risultano note le ragioni tecniche o amministrative che impediscono l’apertura della struttura, né sono state comunicate tempistiche ufficiali. Per questo chiede al sindaco Peppe Cassì di chiarire se l’area sia stata collaudata e formalmente consegnata al Comune, se esistano criticità strutturali o autorizzative, eventuali contenziosi o adempimenti ancora da completare, e quali interventi siano necessari per renderla finalmente operativa. Caruso insiste sulla necessità di conoscere i tempi previsti per la piena fruizione del parcheggio e domanda se l’amministrazione intenda attivarsi con urgenza affinché la struttura possa essere utilizzata già per l’estate.

«Marina di Ragusa ha bisogno della piena funzionalità di tutte le infrastrutture dedicate alla viabilità» afferma Caruso, ribadendo l’importanza di fornire alla cittadinanza informazioni chiare e trasparenti su un’opera che potrebbe contribuire in modo significativo a migliorare la gestione dei flussi e la qualità della vita nella frazione marinara. La consigliera ha richiesto risposta orale in aula.

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