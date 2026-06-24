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Cronaca | Vittoria

Colpo grosso da “Energy” a Vittoria: ladri svaligiano la nuova sede durante il trasloco

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VITTORIA, 24 Giugno 2026 – VITTORIA – Un colpo audace e studiato nei minimi dettagli è stato messo a segno la notte scorsa ai danni della nota catena di distribuzione di elettrodomestici “Energy”, proprio nel momento più vulnerabile: quello del trasloco per l’ampliamento dei locali e dei servizi.
I ladri hanno sfruttato la fase di trasferimento dell’attività dalla storica sede di via Roma ai nuovi e più ampi locali di via Generale Cascino, situati nei pressi del McDonald’s. Nottetempo, i malviventi sono riusciti a introdursi all’interno della nuova struttura, dove si trovavano accatastati centinaia di scatoloni pronti per essere aperti e sistemati per la nuova esposizione inaugurale.
Il bottino è ingente: i soliti ignoti hanno fatto piazza pulita di elettrodomestici, materiale hi-fi e smartphone di ultima generazione. Secondo una prima stima, il danno economico complessivo si aggira intorno ai 40 mila euro. Tutta la merce sottratta era già stata completamente inventariata e fatturata, dettagli che sono ora al vaglio degli inquirenti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria per un primo e immediato sopralluogo. Data la dinamica, è stato richiesto l’intervento della Polizia Scientifica, i cui esperti hanno lavorato sul posto fino a tarda mattinata per effettuare i rilievi tecnici.
I primi riscontri sembrano essere particolarmente promettenti: la Scientifica ha infatti isolato numerose impronte digitali nitide lasciate dai malviventi durante il raid. Un passo falso che, secondo fonti investigative, potrebbe portare all’identificazione e al fermo dei responsabili a stretto giro di posta. Le indagini proseguono a ritmo serrato, supportate anche dalla fitta rete di telecamere di videosorveglianza della zona.

Foto di Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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