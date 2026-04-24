Notte di caos a Marina di Ragusa: auto nel mirino e furti al porto, arrestato un 27enne

MARINA DI RAGUSA, 24 Aprile 2026 – Una notte di tensione ha scosso Marina di Ragusa, dove l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha messo fine a una serie di furti e danneggiamenti che avevano seminato il panico tra i residenti. A finire in manette è stato un 27enne originario di Vittoria, intercettato durante un’operazione scattata a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 per tentativi di scasso su diverse autovetture in sosta.

Le ricerche, avviate immediatamente da due gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile, si sono concentrate nelle zone segnalate dai cittadini. In Via Vietri, i militari hanno individuato un giovane che, alla vista delle pattuglie, ha tentato una fuga repentina a piedi, venendo però raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Contemporaneamente, la scena del crimine si spostava nell’area del parcheggio del porto: qui i Carabinieri hanno sorpreso un gruppo di giovani incappucciati mentre forzavano il portellone di un furgone per asportare attrezzatura nautica.

L’arrivo tempestivo dei militari ha costretto i malviventi a una fuga precipitosa, abbandonando sul posto la refurtiva appena prelevata. Durante il sopralluogo, gli uomini dell’Arma hanno individuato il veicolo utilizzato dalla banda per raggiungere il porto, all’interno del quale era già stato stipato altro materiale tecnico destinato alla riparazione di imbarcazioni. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario nella mattinata successiva, mentre nello stesso parcheggio sono stati riscontrati danni ad altre due auto.

Il 27enne vittoriese, ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Le indagini proseguono ora a ritmo serrato per identificare i complici fuggiti durante il blitz notturno.

Salva