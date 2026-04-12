Promozione. Rimonta da batticuore del Frigintini Calcio: lo Scordia si inchina, il sogno continua!

FRIGINTINI 3

SCORDIA 2

MODICA, 12 Aprile 2026 – MODICA – Ci sono partite che valgono tre punti e partite che valgono una stagione intera. Quella andata in scena oggi appartiene di diritto alla seconda categoria. Con una prova di forza, carattere e infinito cuore, la nostra banda ribalta lo Scordia con un 3-2 che resterà scolpito nella memoria dei tifosi, centrando la quinta vittoria nelle ultime sei sfide.

Il film della partita: dall’inferno al paradiso

Lo Scordia entra in campo con il dente avvelenato, approfittando di un approccio contratto dei nostri ragazzi. Nel primo tempo gli ospiti colpiscono due volte, sfruttando cinicamente ogni spazio concesso e chiudendo la frazione sullo 0-2. Al duplice fischio, il gelo cala sugli spalti: il traguardo sembrava scivolare via proprio sul più bello.

Ma negli spogliatoi deve essere successo qualcosa. Al rientro in campo, quella scesa sul rettangolo verde non era una squadra, ma una furia.

Il gol che accorcia le distanze arriva quasi subito, riaccendendo l’entusiasmo della curva.

Con lo Scordia alle corde, il pareggio è una conseguenza logica di un forcing asfissiante.

A pochi minuti dal termine, la rete del 3-2 fa esplodere il “Vincenzo Barone”. Una rimonta completata con la forza della disperazione e la lucidità dei grandi gruppi.

Il ruolino di marcia recente parla chiaro: 15 punti conquistati su 18 disponibili. Una progressione che ha trasformato una stagione positiva in un’epopea sportiva. La squadra ha trovato una quadra tattica e una tenuta mentale che permettono di sopperire a qualsiasi svantaggio, dimostrando che questo gruppo non muore mai.

A due gare dalla fine, la classifica sorride e il destino è tutto nelle nostre mani. Quel sogno di inizio stagione, sussurrato quasi con timore nei corridoi ad agosto, oggi è un grido assordante che unisce città, società e spogliatoio.

Salva