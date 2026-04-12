  • 13 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Aprile 2026 -
Modica | Sport

Promozione. Rimonta da batticuore del Frigintini Calcio: lo Scordia si inchina, il sogno continua!

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

FRIGINTINI 3
SCORDIA 2
MODICA, 12 Aprile 2026 – MODICA – Ci sono partite che valgono tre punti e partite che valgono una stagione intera. Quella andata in scena oggi appartiene di diritto alla seconda categoria. Con una prova di forza, carattere e infinito cuore, la nostra banda ribalta lo Scordia con un 3-2 che resterà scolpito nella memoria dei tifosi, centrando la quinta vittoria nelle ultime sei sfide.
Il film della partita: dall’inferno al paradiso
Lo Scordia entra in campo con il dente avvelenato, approfittando di un approccio contratto dei nostri ragazzi. Nel primo tempo gli ospiti colpiscono due volte, sfruttando cinicamente ogni spazio concesso e chiudendo la frazione sullo 0-2. Al duplice fischio, il gelo cala sugli spalti: il traguardo sembrava scivolare via proprio sul più bello.
Ma negli spogliatoi deve essere successo qualcosa. Al rientro in campo, quella scesa sul rettangolo verde non era una squadra, ma una furia.
Il gol che accorcia le distanze arriva quasi subito, riaccendendo l’entusiasmo della curva.
Con lo Scordia alle corde, il pareggio è una conseguenza logica di un forcing asfissiante.
A pochi minuti dal termine, la rete del 3-2 fa esplodere il “Vincenzo Barone”. Una rimonta completata con la forza della disperazione e la lucidità dei grandi gruppi.
Il ruolino di marcia recente parla chiaro: 15 punti conquistati su 18 disponibili. Una progressione che ha trasformato una stagione positiva in un’epopea sportiva. La squadra ha trovato una quadra tattica e una tenuta mentale che permettono di sopperire a qualsiasi svantaggio, dimostrando che questo gruppo non muore mai.
A due gare dalla fine, la classifica sorride e il destino è tutto nelle nostre mani. Quel sogno di inizio stagione, sussurrato quasi con timore nei corridoi ad agosto, oggi è un grido assordante che unisce città, società e spogliatoio.

© Riproduzione riservata
596926

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube