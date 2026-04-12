Il Vivicittà di Ragusa premia Greco e la Di Gregorio

Ragusa, 12 aprile 2026 – Bellissima edizione a Ragusa del Vivicittà. La capitale del barocco è da sempre legata al grande evento dell’Uisp, che mette in gara in contemporanea decine di città italiane e non solo sulla distanza di 10 km. A Ragusa è un evento tradizionale e anche quest’anno sono stati tantissimi i corridori arrivati da ogni parte della provincia ma non solo per mettersi alla prova fra loro e anche, attraverso la classifica compensata, con quelli delle altre città.

La vittoria è andata a Salvatore Greco, il portacolori dell’Atl.Vittoria che ha progressivamente scavato un piccolo solco, unico a scendere sotto i 36 minuti con 35’52”. Alle sue spalle ha chiuso Davide Gurdabasso (Mtb Modica) a 26”, terzo posto per Giovanni Gulino (Asd Tre Colli) a 47” con distacco sotto il minuto anche per Simone Sorrentino (Mtb Modica) a 53”. Quinta piazza per Gianluca Ciarcià (Atl.Vittoria) a 1’18”.

La gara femminile ha premiato Margherita Di Gregorio (Asd Pietro Guarino Rosolini) in 48’09” precedendo di 42” Carmen Cascone (Atl.Padua) e di 2’32” Valentina Costa della società organizzatrice ASD No al Doping Ragusa. Fuori dal podio Laura Passalacqua a 2’56” e Irene La Ferla a 5’19”.

Ancora una volta l’ASD Non al Doping Ragusa ha colpito nel segno, grazie al supporto di tanti, in primis l’Amministrazione Comunale della città nelle persone del Sindaco Peppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi.Ma anche del Comitato Territoriale Uisp che in questa occasione faceva un po’ gli onori di casa, con la presidente Gabriella Elia. Non vanno dimenticati i tanti sponsor che hanno dato il loro supporto, come Albani O.P., Despar, Fonteverde. Per la società gli impegni si susseguono, ora fari puntati sul 10 maggio, il giorno della Liberty Run.

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