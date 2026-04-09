Ispica. 72.000 euro per arredi scolastici innovativi: completamento dell’asilo nido di via Caruso

Ispica, 09 aprile 2026 – Il Comune di Ispica è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 72.000,00 euro nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato al potenziamento dell’offerta educativa nella fascia 0-6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi.

Il contributo consentirà di dotare l’asilo nido comunale in fase di completamento in via Caruso di arredi moderni e funzionali, contribuendo a creare ambienti educativi più inclusivi, stimolanti e adeguati alle esigenze dei più piccoli. L’intervento si integra con il progetto già finanziato con fondi PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, destinato alla realizzazione della struttura.

La candidatura è stata presentata in forma associata con il Comune di Comiso, al quale l’Amministrazione comunale di Ispica rivolge un sentito ringraziamento per la collaborazione istituzionale e il supporto dimostrato.

“Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei servizi educativi per la prima infanzia nel nostro territorio – dichiarano il Sindaco on. Innocenzo Leontini e l’Assessore al PNRR Dott. Massimo Dibenedetto – e testimonia l’importanza di una programmazione attenta e sinergica, capace di intercettare le opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei”.

Un ringraziamento particolare – afferma il Sindaco Leontini – lo rivolgo all’Assessore ai fondi PNRR, Massimo Dibenedetto, per l’impegno costante nella gestione e valorizzazione delle risorse, agli Uffici e alla dott.ssa Natalia Carpanzano, che hanno seguito con competenza e professionalità l’intero iter di candidatura.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel proseguire lungo il percorso di investimento nei servizi educativi, con l’obiettivo di garantire strutture moderne e di qualità alle famiglie e ai bambini della comunità.

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