Il modicano Salvatore Belviglio tra i protagonisti de “Il Paese della Poesia”: l’appuntamento a Montegiordano

MONTEGIORDANO (CS), 09 Aprile 2026 – Il suggestivo borgo di Montegiordano, affacciato sulle acque cristalline del Mar Ionio, si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della lirica italiana. È stato ufficialmente annunciato il programma della premiazione del prestigioso concorso “Verrà il Mattino Avrà un tuo verso – Il Paese della Poesia d’amore”, che vedrà tra i suoi protagonisti il poeta modicano Salvatore Belviglio.

L’evento, curato dalla Redazione Aletti Editore, segna un momento storico per la comunità: l’inaugurazione delle nuove “Strade del Festival”.

Un Festival tra versi e bellezza

Il festival si svolgerà in un arco di quattro giorni, da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026. Questa XXIII Edizione non sarà solo una cerimonia di premiazione, ma una vera e propria celebrazione urbana della parola scritta.

Il progetto “Il Paese della Poesia” ha infatti l’obiettivo di rendere l’arte eterna attraverso le vie del borgo: sei fortunati autori avranno l’onore di vedere i propri versi inaugurare le nuove strade di Montegiordano, trasformando il centro abitato in un’antologia a cielo aperto.

La partecipazione di Salvatore Belviglio, dello staff di RTM, sottolinea il valore letterario raggiunto dalla sua produzione. Ricevere l’invito ufficiale per questa kermesse rappresenta un traguardo significativo, inserendolo nel novero degli autori che contribuiscono a ridefinire l’identità poetica del territorio calabrese e nazionale

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