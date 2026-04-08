“Il vento nella testa”, a Ragusa una serata coi “Sonnambuli” dedicata alla salute mentale

Ragusa, 08 aprile 2026 – Prosegue la campagna di sensibilizzazione e informazione sui servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, diretto dal dottor Pino Morando. Venerdì 10 aprile, alle ore 21, all’Auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa si terrà l’evento gratuito “Il vento nella testa”, con protagonisti “I Sonnambuli – Club letterario notturno andante”.

L’iniziativa è promossa dall’U.O.C. di Psichiatria Ragusa-Vittoria, in collaborazione con il Comune di Ragusa, e rientra tra le azioni del progetto “Salpiamo”, finalizzato al potenziamento della qualità dei servizi di salute mentale.

La risposta del pubblico è stata immediata, coi posti andati esauriti in poche ore. Obiettivo del progetto è promuovere una maggiore consapevolezza sui temi del disagio psichico e sostenere i percorsi di cura. Attraverso il linguaggio della parola, della riflessione e della condivisione, l’iniziativa punta ad abbattere lo stigma e a favorire una cultura fondata su cura, empatia e rispetto.

“I Sonnambuli” porteranno in scena un racconto capace di attraversare quel soffio invisibile che talvolta scompagina i pensieri e disorienta l’esistenza, offrendo al pubblico uno spunto di immedesimazione e comprensione.

«Iniziative come questa hanno un valore profondo perché aiutano a riportare la salute mentale dentro il perimetro della vita quotidiana, liberandola da paure, imbarazzi e pregiudizi – dichiara il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Pino Morando –. Parlare apertamente di disagio psichico, coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni e creare occasioni di incontro significa costruire una comunità più consapevole e più accogliente. La risposta del pubblico ci dice che esiste un bisogno reale di ascolto, di informazione e di vicinanza su questi temi».

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