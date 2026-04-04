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Ragusa, follia durante un controllo: 25enne aggredisce gli agenti con un coltello

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Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 04 Aprile 2026 – Momenti di forte tensione nelle strade di Ragusa, dove un normale controllo di routine si è trasformato in un’aggressione ai danni degli agenti della Polizia di Stato. Un giovane straniero di 25 anni è stato arrestato dopo aver scagliato la propria violenza contro gli operatori della Squadra Volante.
Tutto è iniziato quando la pattuglia ha intimato l’alt al giovane per una verifica dei documenti. Fin dai primi istanti, il 25enne ha mostrato un atteggiamento ostile, rifiutandosi di collaborare. In pochi secondi, la resistenza verbale è sfociata in una vera e propria aggressione fisica: il giovane si è scagliato contro i poliziotti nel tentativo di sottrarsi al controllo.
Nonostante la furia del giovane, gli agenti sono riusciti a contenerlo e a metterlo in sicurezza. La successiva perquisizione personale ha rivelato il motivo di tanta agitazione: occultato tra gli abiti, il ragazzo nascondeva un coltello di circa 15 centimetri, pronto all’uso.
Il 25enne è stato condotto in Questura per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, sono scattate pesanti accuse nei suoi confronti. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate, porto
di armi od oggetti atti ad offendere, mancata esibizione dei documenti di soggiorno.
L’aggressore è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata
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3 commenti su “Ragusa, follia durante un controllo: 25enne aggredisce gli agenti con un coltello”

  1. Gino

    Risorse Umane
    Un’altra avanguardia di uno stile di vita che presto sarà il nostro stile di vita. Parole della Boldrini (sinistra).
    Il compagno di partito “Pietro* potrebbe portarlo in casa sua, a sue spese.
    L’avrà presa male che si tratta di una risorsa Boldriniana.
    Vuoi vedere che dirà che non si trattava di una risorsa boldriniana???!!!
    Complimenti alle forze dell’ordine che rischiano tutti i giorni.

  2. anonimo

    Speriamo che le forze dell’ordine abbiano anch’essi carta bianca sia per le risorse boldriniane che per certa gentaglia pura che si crede onnipotente e sputa veleno, vero Gini?
    Vaccinazione coatta a tutti sti fascistoidi e comunisti grillini della domenica, così vi passa la voglia di rompere i cabbasisi.

  3. Pietro

    Il solito commento ignorante : quando qualche patriota italico commette un reato nessuno scrive fesserie!

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