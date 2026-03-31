Scicli, 31 marzo 2026 – Dal 01 aprile 2026 sarà attivo ufficialmente il nuovo Portale dell’Imposta di Soggiorno PayTourist Scicli, all’indirizzo https://scicli.paytourist.com.
Martedì 14 aprile 2026, alle 16, si terrà un Webinar per illustrare il funzionamento del portale.
Di seguito il link per registrarsi all’evento e partecipare:
https://my.demio.com/ref/rodsp4zfHa28FNMA.
È necessario registrarsi preventivamente per partecipare al Webinar.
1 commento su “Imposta di soggiorno, dal 1 aprile attivo il portale PayTourist Scicli”
Mi raccomando registratevi per farvi sgraffignare sempre i soldi dalla tasca perchè qualcuno ha deciso di mettere una tassa. Una tassa di soggiorno la potrei capire da un extraeuropeo, ma per i comunitari è solo lo strozzinaggio continuo su qualcosa che chiamano servizi. Servizi a chi?