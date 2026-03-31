Imposta di soggiorno, dal 1 aprile attivo il portale PayTourist Scicli

Martedì 14 aprile 2026, alle 16, si terrà un Webinar per illustrare il funzionamento del portale. Di seguito il link per registrarsi all’evento e partecipare: https://my.demio.com/ref/rodsp4zfHa28FNMA . È necessario registrarsi preventivamente per partecipare al Webinar.

Scicli, 31 marzo 2026 – Dal 01 aprile 2026 sarà attivo ufficialmente il nuovo Portale dell’Imposta di Soggiorno PayTourist Scicli, all’indirizzo https://scicli.paytourist.com .

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