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Attualità | Scicli

Imposta di soggiorno, dal 1 aprile attivo il portale PayTourist Scicli

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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 31 marzo 2026 –  Dal 01 aprile 2026 sarà attivo ufficialmente il nuovo Portale dell’Imposta di Soggiorno PayTourist Scicli, all’indirizzo https://scicli.paytourist.com.

Martedì 14 aprile 2026,  alle 16, si terrà un Webinar per illustrare il funzionamento del portale.
Di seguito il link per registrarsi all’evento e partecipare:
https://my.demio.com/ref/rodsp4zfHa28FNMA.
È necessario registrarsi preventivamente per partecipare al Webinar.

 

© Riproduzione riservata
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1 commento su “Imposta di soggiorno, dal 1 aprile attivo il portale PayTourist Scicli”

  1. Tonino Spinello

    Mi raccomando registratevi per farvi sgraffignare sempre i soldi dalla tasca perchè qualcuno ha deciso di mettere una tassa. Una tassa di soggiorno la potrei capire da un extraeuropeo, ma per i comunitari è solo lo strozzinaggio continuo su qualcosa che chiamano servizi. Servizi a chi?

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