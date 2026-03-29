Basket. Trasferta amara per la Passalacqua Ragusa a Faenza

Faenza, 29 marzo 2026 – Primo quarto da dimenticare al Pala Bubani per la Passalacqua Ragusa di basket che in quel di Faenza, entra in partita solo nella seconda frazione di gioco, dopo uno svantaggio che arriva anche a 18 punti, una difesa disattenta e poca concretezza in fase di attacco, gap che la squadra pagherà in un finale di partita che si conclude sul 87 a 77 per le padrone di casa. E’la penultima giornata della stagione regolare, del campionato di basket di serie A2 femminile.

Faenza sembra non sentire nelle gambe il turno infrasettimanale che l’ha vista impegnata e vincente in quel di Alcamo, e con un 10/14 dal campo, contro il 3/13 di Ragusa, domina il primo tempino e mostra un gioco frizzante e veloce. La prima reazione della Passalacqua, arriva ad inizio della seconda frazione che si apre sul 28-11 in favore della padrone di casa. Un parzialino di 7 a 0 riporta le iblee al -9 e si preannuncia una seconda parte di match interessante. Moriconi, Johnson e Consolini, con la marcia in più di Mazza, suonano la carica. Sarà un tiro impossibile di Onnela a chiudere la frazione che porta al riposo grande, con Faenza che conduce per 45-32. Al rientro dagli spogliatoi, ancora Johnson con Mazza, Consolini e Cedolini riescono a portare Ragusa al -5 ma una zona 1-3-1 rompe il ritmo all’attacco ibleo e permette nuovamente a Faenza di aumentare il vantaggio. Ultima frazione di fuoco; dal 62 a 55 punteggio di chiusura del terzo quarto, Moriconi e Mazza mettono dentro due bombe in sequenza e portano Ragusa a -1 ma poi inizia lo show di Brzonova con 16 punti praticamente consecutivi e 30 a referto complessivi. Ragusa ha speso troppo nei recuperi e non riesce a contrastare le iniziative delle avversarie. Finisce con le padrone di casa che difendono il fattore campo e chiudono la partita sull’87-77.

“Le avevamo riagganciate ad inizio dell’ultimo quarto e sembrava che l’inerzia fosse dalla parte nostra. Ma non abbiamo avuto l’atteggiamento difensivo giusto. Nonostante il lavoro fatto in settimana e il piano partita, non abbiamo lavorato bene sui cambi, troppe disattenzioni e abbiamo commesso qualche leggerezza anche in attacco; 16 palle perse nostre e 23 punti in contropiede di Faenza e la partita è andata. Abbiamo pagato il conto alla fine. Faenza ha meritato di vincere” commenta a caldo coach Buzzanca.

Faenza – Passalacqua 87-77

Il tabellino

28-11; 45-32 (17-21); 62-55 (17-23); 87-77 (25-22)

Faenza: Brzonova 30, Ciuffoli C. 6, Ronchi 19, Milanovic ne, Zanetti 4, Cosaro 2, Ciuffoli E. 7, Cappellotto, Guzzoni 5, Onnela 14. All. Seletti

Passalacqua: Mallo ne, Consolini 16, Cedolini 7, Mazza 18, Moriconi 12, Narviciute 10, Olodo ne, Grattini 2, Di Fine, Labanca 1, Johnson 21. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Faenza 17/38 (44%) Ragusa 21/41 (51%); Tiri da tre: Faenza 12/21 (57%), Ragusa 7/14 (50%); Tiri liberi: Faenza 17/21 (80%) Ragusa 14/16 (87%); Rimbalzi: Faenza 30, Ragusa 31: Palle perse Faenza 12, Ragusa 16 ; Palle recuperate Faenza 10, Ragusa 2; Assist Faenza 14, Ragusa 11 .

Uscite per 5 falli: Zanetti (Faenza)

Arbitri: Chiara Corrias di Cordovado (Pn) e Filippo Cavinato di Padova

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