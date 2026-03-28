Monterosso Almo sotto assedio: vasto incendio in Contrada Utra, soccorsi in corsa contro il tempo

MONTEROSSO ALMO – 28 Marzo 2026 – Pomeriggio di alta tensione per la comunità di Monterosso Almo. Un incendio di ampie proporzioni è divampato in Contrada Utra, un’area rurale situata nelle immediate vicinanze del centro abitato. Le fiamme, sospinte dal vento, stanno divorando macchia mediterranea e sterpaglie, minacciando di estendersi verso le zone boschive limitrofe.

Soccorsi in azione in zone impervie

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, ma deve fare i conti con l’estrema fragilità e la conformazione orografica del territorio. Il punto in cui si è originato il rogo è caratterizzato da pendii ripidi e gole profonde, fattori che rendono quasi impossibile l’accesso diretto ai mezzi pesanti di terra.

Al momento, sul fronte del fuoco sono impegnati:

• I Rangers Europa di Monterosso Almo: Presenti sin dalle prime battute, i volontari stanno effettuando un monitoraggio capillare dei punti critici e tentando di arginare le fiamme nei tratti più accessibili.

• Vigili del Fuoco: Le squadre del comando provinciale sono in arrivo per coordinare le operazioni di spegnimento e valutare la necessità di un attacco dall’alto.

Il rischio per il centro abitato

L’attenzione delle autorità è massima: l’obiettivo prioritario è impedire che il fumo denso raggiunga la zona abitata e che le fiamme possano saltare i perimetri di sicurezza delle aziende agricole e delle abitazioni rurali della zona. Se il fronte non dovesse essere domato entro le prossime ore, si renderà indispensabile l’intervento dei mezzi aerei (Canadair o elicotteri della flotta regionale) per operare dove gli idranti non possono arrivare.

foto Alessandro Pantano

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