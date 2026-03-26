Scicli. Il CCR di contrada San Biagio pienamente operativo

Scicli, 26 marzo 2026 – Visita stamani del sindaco Mario Marino, dell’assessore Enzo Giannone e della consigliera Debora Iurato al CCR, il Centro comunale di raccolta di contrada San Biagio. Inaugurato lo scorso novembre, il Centro è molto apprezzato dai cittadini che conferiscono i rifiuti ingombranti attestando la loro iscrizione al ruolo Tari del Comune di Scicli.

Il Centro è aperto dal lunedì al sabato tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 12.00

Il numero verde per contattare la ditta Impregico, appaltatrice del servizio, è l’800195314. Il numero è operativo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 14:00.

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