Comiso e Verona più vicine: decolla domani il collegamento operato da Volotea

Comiso, 26 marzo 2026 – L’aeroporto degli Iblei torna a guardare con decisione verso il Nord Italia. Decolla domani, venerdì 27 marzo, il primo volo della stagione operato da Volotea sulla rotta Comiso-Verona, ripristinando un ponte aereo fondamentale tra la Sicilia sud-orientale e il Veneto.

Il collegamento con l’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona sarà attivo per tutta la stagione estiva, fino alla fine di ottobre, con una frequenza di due voli settimanali, ogni martedì e venerdì.

La strategia di espansione di Volotea sullo scalo casmeneo non si ferma qui: è già stata annunciata per il prossimo 14 aprile la ripartenza della rotta internazionale verso Lilla (Lille), in Francia, confermando la vocazione multiculturale dell’aeroporto.

“Un collegamento strategico – dice Valeria Rebasti (Volotea) – che già in passato ha registrato ottimi numeri. Avviciniamo due territori a forte vocazione turistica, facilitando sia il traffico dei residenti che l’incoming verso il Sud-Est siciliano”.

“Questo volo – spiegano Anna Quattrone e Nico Torrisi (SAC) – rende l’area ragusana più accessibile e attrattiva, generando ricadute positive dirette sull’economia locale e rafforzando il ruolo di Comiso come porta d’ingresso d’eccellenza.”

Maria Rita Schembari (Sindaco di Comiso): “Un motivo d’orgoglio per l’intera provincia. Grazie alla sinergia tra i sindaci e all’impiego di fondi mirati, aumentiamo l’attrattività del nostro scalo e la connessione economica con territori chiave.”

Il ritorno della tratta su Verona rappresenta un’opportunità d’oro per il comparto turistico ibleo. Intercettare il bacino di viaggiatori veneti e delle regioni limitrofe permetterà alle strutture ricettive del Ragusano di consolidare i flussi di visitatori in un’area che, tra barocco e mare, resta una delle più affascinanti dell’isola.

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