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Politica regionale

Fua Ragusa: firmato a Palermo l’Accordo di Programma. Oltre 52 milioni di euro per 30 progetti nei sei Comuni

Finanziamenti per Ragusa, Modica, Scicli, Giarratana, Santa Croce Camerina e Vittoria
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Palermo, 24 marzo 2026 – Palazzo d’Orléans, a Palermo, è stato teatro della firma dell’Accordo di Programma tra la FUA Ragusa – composta dai Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Giarratana, Santa Croce Camerina e Vittoria – e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
L’accordo rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo del territorio ibleo, con il finanziamento di oltre 50 progetti per un importo complessivo superiore ai 50 milioni di euro.
Per il Comune di Scicli risultano finanziati interventi per un importo complessivo di circa 5,1 milioni di euro, articolati nei seguenti progetti prioritari:
• Rafforzamento dei servizi di trasporto urbano sostenibile – € 300.000,00
• Interventi di riqualificazione ecologica e valorizzazione di parchi pubblici (comprensivi di opere di miglioramento e rifunzionalizzazione) – € 2.688.861,00
• Ulteriori interventi per il rafforzamento della mobilità urbana e dei servizi connessi – € 2.133.967,17.
Si tratta di opere fondamentali per lo sviluppo e la crescita della città, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla qualità degli spazi urbani e al miglioramento dei servizi per i cittadini.
La Fua Ragusa si conferma tra le prime realtà in Sicilia a giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, evidenziando una forte capacità di programmazione e cooperazione istituzionale.
Un plauso va agli Uffici tecnici e amministrativi che, con professionalità e impegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.

© Riproduzione riservata
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