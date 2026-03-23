Modica Calcio, continuità al comando: Filippo Raciti confermato per la Serie D

MODICA, 23 Marzo 2026 – Il sodalizio tra il Modica Calcio e Filippo Raciti continua. Dopo la trionfale cavalcata che ha riportato i “Tigrotti” nel panorama nazionale della quarta serie, la società ha sciolto ogni riserva: sarà ancora il tecnico catanese a guidare i rossoblù nella stagione 2026/2027.

La notizia era nell’aria, ma l’ufficialità, arrivata, seppure ufficiosamente, domenica nel corso dei festeggiamenti, mette il sigillo su un progetto tecnico che ha dimostrato solidità, identità e una rara simbiosi con la piazza.

La riconferma di Raciti non è solo un premio alla carriera o al risultato ottenuto sul campo, ma una scelta strategica mirata a mantenere intatta l’ossatura tattica della squadra. Sotto la sua gestione, il Modica ha mostrato un calcio propositivo, capace di infiammare il pubblico del “Vincenzo Barone”, trasformando lo stadio in un fortino quasi inespugnabile.

Del resto, non si può che ripartire da chi ha saputo interpretare al meglio lo spirito di questa maglia. Raciti conosce l’ambiente, i giocatori e le ambizioni di una città che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista.”

Il salto di categoria in Serie D rappresenta un banco di prova notevole. Il girone meridionale è storicamente una “trincea” sportiva, dove si incrociano piazze storiche e budget importanti.

Ecco i punti chiave su cui lavorerà lo staff tecnico nelle prossime settimane: individuare i profili di esperienza necessari per la categoria senza snaturare il gruppo storico, la Serie D impone l’utilizzo obbligatorio di giovani in quota; la capacità di Raciti di valorizzare i talenti sarà fondamentale, adeguare i carichi di lavoro a un campionato più lungo e agonisticamente più dispendioso rispetto all’Eccellenza.

La piazza di Modica ha accolto con grande favore la notizia. La stabilità tecnica è vista come il primo tassello fondamentale per evitare una stagione di sofferenza e puntare, invece, a un campionato di assestamento che possa regalare soddisfazioni ai tifosi rossoblù.

Non appena Raciti e la società metteranno nero su bianco, il mercato del Modica può ufficialmente entrare nel vivo. La programmazione è iniziata: l’obiettivo è farsi trovare pronti al fischio d’inizio di una stagione che si preannuncia elettrizzante.

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