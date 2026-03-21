Grande Sicilia – MpA e Forza Italia: chi darà la svolta a Ispica si chiama Angelo Galifi

Ispica, 21 marzo 2026 – Spendersi per la propria comunità con rispetto, con il proprio bagaglio imprenditoriale, umano e professionale, con l’obiettivo incontrovertibile di portare nuova linfa e un segno di discontinuità politico-amministrativa con l’ultimo ventennio, operando fuori dagli schemi precostituiti delle logiche politiche e di appartenenza.

Queste le qualità che tutti i presenti oggi alla conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Ispica Angelo Galifi gli hanno riconosciuto.

Le prime parole sono state quelle del coordinatore provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata, ricordando il legame in essere con Grande Sicilia-MpA: “Abbiamo in comune una storia antica sancita anche da un patto federativo tra Forza Italia e Grande Sicilia-MpA. Ecco perché indicare sindaco Angelo Galifi è per noi una candidatura naturale. Forza Italia sarà a supporto con una lista competitiva e di sostanza, confermando la nostra collocazione, a differenza di altri che già in precedenti competizioni elettorali sono stati bocciati dalla città”.

In linea con quanto espresso da Cugnata, il commissario provinciale di Grande Sicilia, l’on Fabio Mancuso che ha evidenziato come: “Angelo Galifi è l’unica reale novità nel panorama ispicese e sarà colui il quale porterà questa comunità a costruire una nuova prospettiva. Un giovane che non deve dimostrare niente a nessuno, che ha fatto le sue esperienze in consiglio comunale e al consiglio provinciale ottenendo i risultati sotto gli occhi di tutti. Un professionista che conferirà credito a quello a cui la comunità di Ispica può ambire. Qui c’è in gioco la vita degli ispicesi che hanno la possibilità di premiare una persona nuova, senza dar adito a inciuci politici che hanno portato al disastro politico e amministrativo. Ringraziamo il sindaco uscente on Innocenzo Leontini che ha fatto la storia di questa città e che ha compiuto un gesto di generosità, facendo un passo in avanti per una nuova svolta”.

E l’imprimatur di cuore, sentito e argomentato con grande passione è venuto proprio da Innocenzo Leontini che ha tracciato un excursus degli ultimi cinque anni tra tensioni, rotture e sostanziali modifiche del quadro originario, sgombrando subito il campo dai dubbi: “È vero che tra noi ci sono stati contrasti, cessati nel momento stesso in cui si sono estinti i motivi e che ci hanno portato a risanare le crepe e a proseguire in uno spirito di collaborazione, reso concreto proprio dalla nostra presenza oggi, insieme, a questo tavolo. Credo sia incivile ritenere che un rapporto che ha avuto contrapposizioni non possa sanarsi, e così è stato. Ho apprezzato in Angelo la sua propensione a costruire, a indicare soluzioni di carattere amministrativo sia all’interno che all’esterno delle logiche di appartenenza, mettendo al di sopra di tutto il bene comune. Oggi merita l’investitura a miglior candidato sindaco di Ispica per il suo savoir-faire, per la competenza, per l’essere una persona misurata, perché non trattiene tossine che sono quelle che destabilizzano il quadro politico e amministrativo, che si annidano nella convenienza dei tradimenti creando inevitabili danni. Il programma, la qualità politica, le caratteristiche umane ci hanno indotto a ritenere questa candidatura la migliore della città in risposta a chi intende continuare a dividere”.

Ed anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha avuto parole di elogio per il suo collega consigliere provinciale: “Quando un imprenditore del suo livello scende in politica e opera per la sua comunità è sempre positivo, soprattutto riconosco la sua determinazione e il desiderio di spendersi per Ispica e questo penso sia una garanzia anche per la qualità che offre”.

Parole che inevitabilmente non hanno lasciato indifferente il candidato sindaco Angelo Galifi: “Oggi continuo a mettere a frutto la volontà di autonomia che mi hanno trasmesso Fabio Mancuso e Raffaele Lombardo. Autonomie delle nostre idee nel percorso da condividere insieme. Metto a disposizione l’esperienza, la competenza e una visione chiara: continuità nelle strutture istituzionali, ma discontinuità nelle scelte e nei metodi. La priorità sarà il risanamento finanziario, potenziando la riscossione dei tributi e migliorando la qualità dei servizi. Lavoreremo all’aggiornamento e all’attuazione degli strumenti urbanistici, a valorizzare le risorse umane e gli apparati amministrativi di Palazzo Bruno, affrontando da subito il problema dell’integrazione oraria. Credo fermamente nella creazione della destinazione Ispica per attrarre turisti e investitori, valorizzando il liberty, le bellezze architettoniche, monumentali e paesaggistiche con la possibilità di dar seguito al progetto Ispica International Smart Working, una strategia di rigenerazione territoriale basta sulla residenzialità temporanea qualificata. Al centro del nostro programma ci saranno anche l’istituzione di una task force di professionisti specializzati nella progettazione e nel recupero di fondi pubblici e anche i bambini, le famiglie, i servizi essenziali, i diritti. Oggi è il primo giorno di primavera e per noi rappresenta davvero un nuovo inizio, su cui garantisco il massimo impegno”.

La chiusura della conferenza stampa odierna è stata affidata all’on. Raffaele Lombardo, fondatore di Grande Sicilia – MpA: “Mi sento vostro concittadino, trascorrendo qui da tantissimo tempo i mesi estivi. Nel ringraziare l’on. Leontini per la scelta maturata e la vicinanza dimostrata, rivolgo un invito a tutte le forze civiche e politiche locali di aderire a questo progetto. Un appello più incisivo ci sentiamo di rivolgerlo a Fratelli d’Italia, per cui siamo stati decisivi in occasione dell’elezione della Presidente al Libero Consorzio di Ragusa e questo non si può dimenticare o cancellare come se nulla fosse. Noi ci aspettiamo un comportamento di riconoscenza e di amicizia perché Angelo Galifi assicura a questa comunità una capacità di amministrare la città che ha pochi eguali e che ha già dimostrato nell’ambito professionale e in occasione delle elezioni al Libero Consorzio quando è risultato il consigliere provinciale più votato. Mi e ci impegniamo perché Galifi possa essere il miglior sindaco della vostra città e i prossimi passi ve ne daranno dimostrazione concreta”.

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