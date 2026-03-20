Scoglitti, un nuovo risultato per la valorizzazione del pescato

Scoglitti(Vittoria), 20 marzo 2026 – Un risultato di grande rilievo per la città di Vittoria e per la comunità marinara di Scoglitti: il progetto di ammodernamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza della struttura destinata alla vendita del pesce all’interno del porto pescherecci di Scoglitti ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro, consentendo al Comune di Vittoria di classificarsi al secondo posto nella graduatoria regionale tra tutti i progetti presentati in Sicilia.

Le risorse provengono dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, nell’ambito dell’Azione 3 dell’Obiettivo Specifico 1.1 del PN FEAMPA 2021/2027, programma finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture legate alla pesca e allo sviluppo sostenibile delle comunità costiere.

L’intervento riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza della struttura dove quotidianamente avviene la vendita del pescato locale, luogo simbolo dell’economia marinara di Scoglitti e punto di riferimento per pescatori, operatori del settore e cittadini.

I lavori saranno inoltre finalizzati ad adeguare la struttura agli standard necessari per ottenere il riconoscimento europeo del mercato ittico, attraverso la presenza del presidio sanitario giornaliero e il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, permettendo così di restituire alla struttura la qualifica di Mercato riconosciuto a livello europeo, come avveniva in passato.

Parallelamente, il progetto consentirà di affrontare uno dei problemi più sentiti dagli operatori del settore, quello del conferimento dei rifiuti, grazie all’installazione di un’isola ecologica automatizzata, pensata per garantire maggiore efficienza, ordine e sostenibilità ambientale nell’area portuale.

L’assessore alla Frazione di Scoglitti, Salvatore Avola, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: “La struttura per la vendita del pesce rappresenta un presidio storico della nostra marineria e un elemento identitario per Scoglitti. Dopo gli interventi già realizzati per la piccola pesca, oggi iniziamo a pensare in grande, dando finalmente il giusto risalto a uno spazio che merita attenzione e investimenti. Questo progetto valorizza il lavoro dei pescatori e rafforza una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto: “Il secondo posto nella graduatoria regionale conferma la validità della progettazione e l’impegno dell’Amministrazione nel cogliere opportunità di finanziamento strategiche. Investire nella struttura di vendita del pesce significa sostenere concretamente l’economia locale, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare una risorsa storica della nostra città. Continueremo a lavorare per rendere Scoglitti sempre più competitiva e attrattiva”.

L’Amministrazione comunale avvierà ora le successive fasi operative per la realizzazione degli interventi, confermando l’attenzione verso il comparto della pesca e lo sviluppo sostenibile della frazione marinara.

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