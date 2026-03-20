Scoglitti, crolla il tetto di una casa abbandonata: distrutta un’auto in sosta

SCOGLITTI (VITTORIA), 20 Marzo 2026 – Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente si è risolta solo con ingenti danni materiali. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle scorse ore a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, a causa dell’improvviso cedimento strutturale di un immobile disabitato situato all’incrocio tra via Trieste e via Principe di Piemonte.

La struttura, visibilmente deteriorata dal tempo e dall’incuria, ha ceduto di colpo: il tetto è letteralmente imploso, facendo precipitare pesanti travi in legno e tegole direttamente sulla sede stradale.

A fare le spese del crollo è stata una BMW parcheggiata proprio a ridosso dell’edificio. Il materiale edile ha centrato in pieno il veicolo, frantumando il parabrezza e causando danni significativi alla carrozzeria. Al momento del cedimento, per fortuna, nessuno si trovava a transitare sul marciapiede o nelle immediate vicinanze, evitando così il coinvolgimento di pedoni.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria.

Dalle prime valutazioni tecniche è emerso che l’immobile risulta abbandonato da anni e versa in condizioni strutturali totalmente fatiscenti. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli edifici del centro storico e delle zone limitrofe: resta ora da capire se il Comune di Vittoria emetterà un’ordinanza urgente per imporre ai proprietari la messa in sicurezza definitiva o l’eventuale abbattimento delle parti a rischio.

Salva