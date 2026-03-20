Promozione. Il Santa Croce Calcio pronto a ospitare il Frigintini nel penultimo derby ibleo

Santa Croce Camerina, 20 marzo 2026 – La decima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, vedrà il Santa Croce Calcio ritornare fra le mura amiche per affrontare il Frigintini calcio.

Sarà il penultimo derby ibleo della stagione per i ragazzi di mister Fabio Campanaro che sono chiamati a conquistare il bottino pieno per non perdere strada nella corsa che porta alla conquista dei play off.

Sarebbe anche un ritorno alla vittoria e al rispettivo conseguimento dei tre punti per capitan Mangione e soci, visto che l’ultima è stata conseguita quasi un mese fa’ nella trasferta di Canicattini.

Con la gara contro i rossoblù della frazione della Contea, inizia una settimana terribile per la squadra di Campanaro, nella quale si giocherà tanto per il raggiungimento degli obiettivi.

Il Cigno, infatti, dopo la gara di domenica, dovrà affrontare, mercoledì 25 marzo, la trasferta di Sommatino, per ripetere la gara di campionato annullata per l’errore tecnico dell’arbitro e sabato 28 marzo ritornerà a giocare al Kennedy per affrontare il Santa Venerina nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e tentare l’impresa della conquista del turno (l’andata finì con la vittoria degli etnei per 2-0).

Intanto, l’impegno più vicino è quello del derby contro il Frigintini e visto la situazione di classifica degli ospiti, non sarà di certo una passeggiata per il Santa Croce.

Mister Campanaro ha preparato al meglio la gara e avrà quasi tutta la rosa a disposizione.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere l’incontro sarà il signor Giuseppe Guastella della sezione arbitrale di Ragusa che sarà collaborato dai signori Campa e Alibrio entrambi della sezione arbitrale di Siracusa.

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