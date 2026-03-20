Controlli a Vittoria: sorpresi fuori Comune nonostante le restrizioni, denunciati due pregiudicati

VITTORIA, 20 Marzo 2026 – Nonostante i vincoli restrittivi imposti dall’Autorità Giudiziaria, avevano deciso di lasciare il proprio comune di residenza per spostarsi a Vittoria. La “trasferta”, però, è terminata con una denuncia a piede libero per un 40enne e un 44enne, entrambi originari di Francofonte, intercettati dagli agenti della Polizia di Stato.

L’operazione è scattata durante i consueti servizi di controllo del territorio disposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi per le vie cittadine con due uomini a bordo. Il comportamento dei soggetti ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo immediato.

Dagli accertamenti effettuati in tempo reale tramite la banca dati, è emerso un quadro di palese violazione delle prescrizioni giudiziarie: il 40enne: risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il Comune di Francofonte; il 44enne: era, invece, sottoposto all’obbligo di dimora nel medesimo comune e alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito. Trovandosi al di fuori del territorio comunale previsto dalle rispettive misure restrittive senza alcuna autorizzazione, i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

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