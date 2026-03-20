  • 20 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Marzo 2026 -
Cronaca | Vittoria

Controlli a Vittoria: sorpresi fuori Comune nonostante le restrizioni, denunciati due pregiudicati

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 20 Marzo 2026 – Nonostante i vincoli restrittivi imposti dall’Autorità Giudiziaria, avevano deciso di lasciare il proprio comune di residenza per spostarsi a Vittoria. La “trasferta”, però, è terminata con una denuncia a piede libero per un 40enne e un 44enne, entrambi originari di Francofonte, intercettati dagli agenti della Polizia di Stato.
L’operazione è scattata durante i consueti servizi di controllo del territorio disposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi per le vie cittadine con due uomini a bordo. Il comportamento dei soggetti ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo immediato.
Dagli accertamenti effettuati in tempo reale tramite la banca dati, è emerso un quadro di palese violazione delle prescrizioni giudiziarie: il 40enne: risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il Comune di Francofonte; il 44enne: era, invece, sottoposto all’obbligo di dimora nel medesimo comune e alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.
Entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito. Trovandosi al di fuori del territorio comunale previsto dalle rispettive misure restrittive senza alcuna autorizzazione, i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata
594803

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube