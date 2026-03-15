Modica in estasi: il raddoppio di Bonanno scatena la festa, è Serie D con quattro turni d’anticipo!

Sul neutro di Scordia, i rossoblù superano la Leonzio e centrano lo storico traguardo. L'urlo dei radiocronisti RTM: «Preparate lo champagne!»

LEONZIO 1

MODICA CALCIO 2

MARCATORI: 49’ Belluso, 77’ Bonanno, 82’ Sangiorgio.

SCORDIA, 15 Marzo 2026 – Il verdetto è arrivato, ed è il più dolce di tutti: il Modica è ufficialmente promosso in Serie D, dopo 15 anni. il Modica con Riccardo Radenza presidente, partecipò per l’ultima volta nella stagione 2010/2011.

Oggi una prestazione di carattere sul campo neutro di Scordia, la formazione rossoblù ha piegato la resistenza della Leonzio, chiudendo la pratica campionato con ben quattro giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione.

La partita si sblocca all’inizio del secondo tempo. Al 49’ un perfetto calcio d’angolo dalla destra pesca Belluso, che con uno stacco imperioso trafigge la difesa leontina portando i suoi in vantaggio.

Il momento che, però, resterà scolpito nella memoria dei tifosi che seguivano la diretta su RTM arriva al 77’. Su un palese errore della retroguardia avversaria, Bonanno è il più lesto di tutti a fiondarsi sul pallone e a siglare il raddoppio. È l’istante in cui la tensione si scioglie: «Preparate lo champagne!» esclama con enfasi il radiocronista Peppe Ragona, affiancato nel racconto da Salvatore Cannata, dando il via ai festeggiamenti virtuali dei sostenitori modicani.

La Leonzio prova a riaprire i giochi al 82’ con il classico “gol dell’ex”: Sangiorgio svetta su azione d’angolo e accorcia le distanze. Ma il Modica non trema. Anzi, al 92’, è Torres ad andare vicinissimo al tris con una conclusione magistrale che sibila accanto al palo, sfiorando l’eurogol che avrebbe chiuso il match in bellezza.

Al triplice fischio esplode la gioia della panchina e dei giocatori in campo. Il Modica gestisce con maturità il finale e si prende con merito la quarta serie nazionale, coronando una stagione dominata dall’inizio alla fine.

La Serie D mancava da troppo tempo e la conquista anticipata testimonia la forza di un gruppo che ha saputo resistere alle pressioni e imporre il proprio gioco su ogni campo.

Per la squadra della Contea è la 17^ promozione ad un torneo di categoria superiore.

La stagione 2026/2027 vedrà i rossoblù partecipare (che casualità nei numeri) al campionato di Serie D (Interregionale) per la 17^ volta!

Ora per Modica è tempo di celebrazioni: lo champagne invocato dai microfoni di RTM può finalmente essere stappato.

RISULTATI 26^ GIORNATA

Gioiosa – Messana 1 -1

Acquadolcese – Leonfortese 1 0

Atletico Catania – Nebros 2 – 0

Avola – Rosmarino 3 – 1

Giarre – Melilli rinviata

Leonzio – Modica 1 – 2

Mazzarrone – Niscemi 3 – 2

Palazzolo – Vittoria 2 – 3

CLASSIFICA

Modica 67 (promosso in serie D)

Vittoria 52

Avola 48

Mazzarrone e Messana 43

Atletico Catania 42

Leonzio 39

Niscemi 38

Gioiosa 34

Nebros 32

Melilli 30

Acquadolcese 24

Giarre 22

Palazzolo e Rosmarino 20

Leonfortese 11

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