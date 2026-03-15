Modica, identificato e poi fugge all’alt: denunciato 44enne per resistenza e guida senza patente

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è riuscito a far perdere le proprie tracce dopo un inseguimento tra le vie del centro, ma è stato rintracciato e segnalato alla Procura

MODICA, 15 Marzo 2026 – Un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento mozzafiato tra le strade di Modica, conclusosi con la denuncia di un uomo di 44 anni. Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno infatti deferito il soggetto alla Procura della Repubblica di Ragusa con le pesanti accuse di resistenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente.

I fatti si sono svolti quando una pattuglia della Squadra Volante ha intimato l’alt a un ciclomotore condotto dal 44enne. In un primo momento, l’uomo è apparso collaborativo: si è fermato ai margini della carreggiata e ha permesso agli operatori di procedere alla sua identificazione.

Tuttavia, una volta compreso che il controllo avrebbe portato alla luce la sua posizione irregolare, il conducente ha improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga nel tentativo di seminare la volante.

Ne è nato un inseguimento tra le vie del paese. Nonostante le manovre della Polizia per fermare il mezzo in sicurezza, l’uomo – approfittando dell’agilità del ciclomotore tra i vicoli – è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Il tentativo di eludere la giustizia è però durato poco: essendo stato regolarmente identificato pochi istanti prima della fuga, gli agenti sono risaliti senza ombra di dubbio alla sua identità.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il 44enne non avrebbe mai potuto trovarsi alla guida: la sua patente era stata revocata in passato con un apposito provvedimento della Prefettura.

Oltre alla denuncia per resistenza, è scattata quindi la contestazione per la reiterata guida senza patente, una fattispecie che aggrava sensibilmente la posizione amministrativa e penale del trasgressore. Le autorità proseguono ora l’iter giudiziario per le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale.

Salva