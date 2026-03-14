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Modica si conferma città Plastic Free: un nuovo traguardo per la sostenibilità e l’ambiente

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MODICA, 14 Marzo 2026 – La città della Contea si conferma ai vertici della sostenibilità ambientale in Italia. Anche per quest’anno, Modica ha conquistato il prestigioso riconoscimento “Plastic Free”, un attestato che premia i comuni più attivi nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella tutela del territorio. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dall’amministrazione comunale, trovando eco nelle parole del sindaco Maria Monisteri, che ha voluto celebrare il traguardo definendolo un risultato concreto che guarda con decisione al futuro delle nuove generazioni.

Il premio, assegnato dall’omonima associazione nazionale, non rappresenta soltanto un titolo formale, ma certifica un percorso virtuoso che la città porta avanti da tempo. Al centro della valutazione ci sono le politiche attive per la riduzione della plastica monouso, la promozione di buone pratiche quotidiane e la costante attività di sensibilizzazione che ha trasformato la cultura del rispetto ambientale in un tratto distintivo della comunità modicana. Secondo il primo cittadino, questo successo è il frutto di un lavoro corale e quotidiano, che vede una sinergia profonda tra la visione politica, l’efficienza burocratica e il senso civico dei residenti.

Nel commentare il riconoscimento, il sindaco Monisteri ha espresso un sentito ringraziamento all’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro e a tutto il personale dell’Ufficio Ecologia del Comune di Modica, evidenziando come la dedizione degli uffici sia stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo di civiltà. Un passaggio fondamentale del discorso del sindaco è stato dedicato proprio ai cittadini: sono state lodate le modicane e i modicani che, attraverso comportamenti virtuosi e la partecipazione attiva alle iniziative ecologiche, dimostrano ogni giorno di amare la propria città, contribuendo a mantenere elevati gli standard di qualità ambientale.

L’orgoglio espresso dall’amministrazione riflette la posizione di Modica come modello di riferimento nel panorama regionale e nazionale. Il messaggio che emerge con forza da questo nuovo traguardo è che la sostenibilità, per la città della Contea, non è un semplice slogan pubblicitario ma una scelta di campo precisa e faticosa, costruita giorno dopo giorno attraverso investimenti e consapevolezza collettiva. Essere una città “Plastic Free” significa dunque rinnovare un impegno costante verso una comunità più pulita e un territorio più protetto.

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