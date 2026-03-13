Cimitero di Modica, Dipasquale: “Serve un intervento serio e programmato, non solo soluzioni emergenziali”

Modica, 13 marzo 2026 – “In merito alla situazione del vecchio cimitero di Modica e alle notizie di questi giorni, ritengo utile riportare la discussione su un piano di responsabilità e di serietà amministrativa. Il problema del degrado e della pericolosità di alcune strutture non nasce oggi e richiede interventi strutturali, non semplicemente misure emergenziali”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“Il 12 gennaio scorso ho incontrato il comitato civico nato per tutelare il cimitero di Modica e per chiedere interventi concreti di messa in sicurezza e di recupero. In quell’occasione ho espresso piena disponibilità ad ascoltare le loro proposte e a sostenere ogni iniziativa utile ad affrontare seriamente la situazione”.

“Va riconosciuto al comitato il merito di avere acceso l’attenzione pubblica su un problema reale, coinvolgendo l’opinione pubblica e i familiari dei defunti e contribuendo a esercitare una pressione positiva sulle istituzioni affinché si intervenga in modo adeguato”.

“Il tema, tuttavia, non può essere affrontato solo con transenne o interdizioni successive agli interventi degli organi tecnici. Occorre avviare un percorso serio di recupero e manutenzione programmata di un luogo che rappresenta una parte importante della memoria e della storia della città”.

“Parliamo di una situazione che si è determinata nel corso degli anni e che riguarda la gestione del cimitero nelle diverse stagioni amministrative. Proprio per questo è necessario superare ogni approccio polemico e lavorare tutti insieme per individuare soluzioni concrete”.

“Da parte mia – conclude Dipasquale – confermo la piena disponibilità a partecipare al tavolo tecnico e a sostenere le proposte che verranno avanzate dal comitato e dai soggetti coinvolti, affinché si possa finalmente imboccare la strada giusta: quella della messa in sicurezza, del restauro e della valorizzazione del cimitero di Modica”.

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