Vittoria, furto in abitazione: arrestato 40enne, deve scontare 4 anni

Vittoria, 12 Marzo 2026 – La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione di controllo del territorio a Vittoria, dando esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Destinatario del provvedimento è un uomo di 40 anni, residente nel comune vittoriese, rintracciato dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L’uomo è stato ritenuto responsabile di un furto aggravato in concorso, un episodio avvenuto nell’agosto del 2022 ai danni di un’abitazione privata. Al termine delle indagini e dell’iter processuale, la magistratura ha confermato la responsabilità del soggetto, disponendo l’ordine di carcerazione per l’espiazione della pena.

Dopo essere stato individuato e prelevato dagli agenti, il quarantenne è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per la notifica ufficiale dell’atto e per il disbrigo delle formalità di rito. Una volta ultimate le procedure burocratiche, i poliziotti hanno provveduto al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena definitiva di quattro anni di reclusione.

