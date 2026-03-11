Contrasto allo spaccio a Ragusa: doppia operazione della Polizia e due denunce

Ragusa, 11 Marzo 2026 – L’attività di controllo del territorio e di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti a Ragusa ha portato a due distinti interventi della Polizia di Stato, culminati con la denuncia a piede libero di due giovani di 33 e 27 anni. Le operazioni, condotte rispettivamente dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile, hanno permesso di sottrarre al mercato illegale diverse dosi di droga già confezionate e pronte per la cessione.

Il primo episodio si è verificato durante un normale servizio di pattugliamento, quando gli agenti della Squadra Volante hanno notato un giovane il cui atteggiamento palesemente elusivo ha immediatamente destato sospetto. Il tentativo del soggetto di sottrarsi al controllo ha spinto gli operatori ad approfondire l’accertamento con una perquisizione sul posto, che ha dato esito positivo. L’ispezione ha infatti permesso di rinvenire circa 40 grammi di sostanza stupefacente, che per modalità di conservazione è stata ritenuta destinata all’attività di spaccio.

Parallelamente, un secondo intervento è stato portato a termine dagli investigatori della Squadra Mobile a seguito di una mirata attività di osservazione e indagine. In questo scenario, i poliziotti hanno individuato e fermato un giovane di origine gambiana, trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. Anche in questa circostanza, la sostanza era già suddivisa e pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio cittadine.

Entrambi i fermati sono stati condotti presso gli uffici della Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli interventi confermano l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel monitorare i movimenti sospetti sul territorio per garantire la sicurezza pubblica e arginare il fenomeno del traffico di droga.

Salva