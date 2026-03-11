  • 11 Marzo 2026 -
Acate | Cronaca

Acate, ritrovata un’Alfa Romeo Giulietta rubata: è il secondo recupero in una settimana

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 11 Marzo 2026 – Continua l’ondata di furti d’auto nel territorio ibleo, ma si fa sempre più incisiva la risposta del territorio grazie alla sinergia tra cittadini e forze dell’ordine. Questa mattina,  in Contrada Piano Torre, nei pressi del Complesso Sportivo “Parco dei Principi” di Acate, è stata rinvenuta un’Alfa Romeo Giulietta di colore grigio.
L’auto era rimasta parcheggiata nella stessa posizione per circa tre giorni, un dettaglio che non è sfuggito ai residenti della zona. Insospettiti dalla prolungata sosta del veicolo in un punto isolato, i cittadini hanno allertato la Polizia Locale.
Dai successivi accertamenti è emerso che la vettura era stata rubata a Santa Croce Camerina. Il proprietario, residente proprio nella cittadina camarinense, è stato già informato del ritrovamento.
Il recupero della Giulietta rappresenta solo l’ultimo episodio di una preoccupante serie di furti che sta colpendo l’area tra Santa Croce, Vittoria e Acate. Solo la scorsa settimana, un’altra auto – una Fiat 500, anch’essa sottratta a Santa Croce Camerina – era stata localizzata e recuperata. In quel caso, determinante era stata la mobilitazione sui social network, che aveva permesso di tracciare gli spostamenti del veicolo fino al suo rinvenimento.

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
Articoli correlati

